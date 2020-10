Spotify si aggiorna e porta il suo widget per iOS 14

Dopo un breve periodo di beta test, iniziato solo pochi giorni fa, Spotify ha aggiornato oggi la sua app per iPhone e iPad portando con sé un nuovo widget per la schermata Home, che fornisce un rapido accesso a playlist, artisti, album o podcast riprodotti di recente. Il widget è disponibile nelle dimensioni piccole e medie.

Per accedere al widget è sufficiente aggiornare l’app Spotify alla versione 8.5.80 o successiva e aprire l’app. Quindi, basta toccare e tenere premuto un widget o un’area vuota della schermata principale e toccare il segno “+” nell’angolo in alto a sinistra. Da qui si potrà scegliere Spotify nell’elenco e selezionare la dimensione del widget. Ovviamente, è richiesto iOS 14, o versione successiva, per il corretto funzionamento dei widget.

Come con altri widget della schermata principale, anche questo serve solo come collegamento a varie parti dell’app Spotify, mentre non offre pulsanti attivi poiché Apple non consente ai widget della schermata principale di offrire controlli di riproduzione o interruttori a causa di preoccupazioni sulla durata della batteria.

Come con altri widget della schermata principale, anche questo serve solo come collegamento a varie parti dell'app Spotify, mentre non offre pulsanti attivi poiché Apple non consente ai widget della schermata principale di offrire controlli di riproduzione o interruttori a causa di preoccupazioni sulla durata della batteria.

Negli scorsi giorni Spotify è stata presa di mira dalle critiche di alcuni sviluppatori perché ha minacciato di bloccare l’accesso alle API e agli strumenti di sviluppo per i programmatori che creano app in grado di trasferire le librerie musicali e le playlist personali degli utenti da Spotify verso altri servizi di musica in streaming.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.