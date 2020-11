Black Friday: Amazon Echo Dot di terza generazione a solo 19,99€

Amazon Echo Dot è scontato a soli 19,99 euro (spedizione inclusa). Quello in offerta è il più piccolo degli speaker Smart di Amazon, lanciato sul mercato un paio di anni fa e oggi affiancato da quello, molto simile di quarta generazione (29,99 euro)

Si tratta di un’opportunità pressoché unica in quanto, con una spesa davvero minima, si ha la possibilità di installare in casa un altoparlante intelligente con cui potrà interagire tutta la famiglia per avviare la riproduzione di musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali.

Come gli altri permette di chiamare e inviare messaggi senza muovere un dito a chiunque possieda un dispositivo Echo o l’App Alexa installata sullo smartphone. E trattandosi di un dispositivo intelligente, una volta installato non si dovrà fare altro visto che sarà capace di aggiornarsi automaticamente tramite il cloud per aggiungere nuove funzionalità che saranno rilasciate in futuro.

Grazie ai 4 microfoni a lungo raggio incorporati in Echo Dot, Amazon Alexa è in grado di sentire l’utente da qualsiasi punto della stanza: ovviamente è possibile collegare lo speaker a smartphone ed altri dispositivi multimediali tramite Bluetooth o via cavo audio da 3,5 millimetri.

Come detto la versione in sconto a 19,99 euro è quella di terza generazione. La versione di quarta generazione di fatto è diversa, di fatto, solo per la forma.

