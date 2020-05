Primi benchmark MacBook Pro 13″ 2020

Su Internet cominciano ad apparire i primi benchmark eseguiti con Geekbench sui nuovi MacBook Pro 13″ 2020, offrendo la possibilità di capire le migliorie in termini di velocità rispetto alle macchine dello scorso anno.

Il modello base del MacBook Pro 13″ base sfrutta il processore Intel Core i5 quad‑core di ottava generazione a 1,4GHz (Turbo Boost fino a 3,9GHz), identico al modello dello scorso anno con il quale si ottengono punteggi rispettivamente di 927 (single-core) e 3822 (multi-core, im alre parole fruttando tutti i core di calcolo disponibili).

Nella variante con Intel Core i5 quad‑core di decima generazione a 2,0GHz (Turbo Boost fino a 3,8GHz) con 6MB di cache L3 condivisa, si ottengono punteggi di 1236 (single-core) e 4455 (multi-core), un incremento del 16,5% in termini di velocità rispetto al modello base. Questo modello – riferisce il sito Macrumors – offre un incremento del 14% in termini di velocità rispetto al modello intermedio con CPU 2.4GHz quad-core i5 dello scorso anno.

Non ci sono ancora benchmark per la configurazione top di gamma, con Intel Core i7 quad‑core di decima generazione a 2,3GHz (Turbo Boost fino a 4,1GHz) e 8MB di cache L3 condivisa. Apple parla genericamente di “prestazioni più scattanti” per i nuovi MacBook Pro da 13″ spiegando che ”I clienti che passano al nuovo modello con processore dual-core “avranno prestazioni fino a 2,8 volte superiori”. Le prestazioni migliorano non solo grazie al processore ma anche alla migliore grafica integrata e alla memoria RAM (i modelli con CPU di 8a generazione usano memorie LPDDR3 a 2133MHz; quelli con CPI di 10a generazione memoria LPDDR4X a 3733MHz).

nuovo MacBook Pro 13″ 2020 è disponibile a partire da 1.529 euro: può essere ordinato da oggi nello store online di Apple: inizierà a essere disponibile per i clienti e in alcuni Apple Store e Rivenditori Autorizzati Apple entro fine settimana.

