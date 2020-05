Apple presenta MacBook Pro 13” 2020 con nuova tastiera e più spazio di archiviazione

Come atteso da mesi, e anche previsto correttamente poche ore fa dal leaker Jon Posser, oggi Apple introduce il nuovo MacBook Pro 13” 2020: già disponbile su Apple Store online anche in Italia con consegne entro questo fine settimana. Si tratta di un sostanzioso aggiornamento hardware che lascia invariati design e ingombri della macchina, per concentrarsi sul rinnovo delle componenti interne.

Arrivano i nuovi processori Intel Core di decima generazione con incrementi delle prestazioni che per il comparto grafico vengono indicati nell’ordine dell’80%. Tutte le macchine sono dotate di processori quad core, mentre in alcuni modelli viene raddoppiata la dotazione di RAM che diventa da 16GB con tecnologia a 3.733 MHz.

Invece su tutti i modelli, inclusi quelli base, Apple ha incrementato lo spazio di archiviazione: finalmente possiamo così dire addio agli SSD da 128GB ormai uno spazio insufficiente anche per l’uso occasionale, tanto meno per quello professionale e lavorativo, e per tutte le versioni di MacBook Pro 13” 2020 si parte con SSD da 256GB. Nelle due versioni “base” l’utente può scegliere unità SSD fino alla capacità massima di 2 terabyte, mentre nelle due versioni superiori, rispettivamente con SSD da 512GB e 1 terabyte, è possibile optare per configurazioni fino a be 4 terabyte.

Sempre come previsto da mesi, il nuovo portatile mette a disposizione la tastiera Magic Keyboard migliorata, che abbandona i pulsanti con meccanismo a farfalla per tornare a una versione rivista del meccanismo a forbice, risultando più pratica, comoda e resistente, come già visto nei MacBook Pro 16”. A differenza del top da gamma e anche contrariamente a quanto indicato da numerose segnalazioni, Apple non ha incrementato la diagonale del display a 14” che rimane quindi a 13” come già da diversi anni a questa parte.

«Ideale per gli studenti universitari, gli sviluppatori e i creativi, MacBook Pro 13″ offre prestazioni potenti, uno spettacolare display Retina e una batteria che dura tutto il giorno nel nostro notebook pro più portatile. Oggi abbiamo aggiunto la Magic Keyboard, raddoppiato lo spazio di archiviazione standard e potenziato le prestazioni, per offrire un prodotto ancora migliore ai nostri clienti» dichiara Tom Boger, Senior Director of Mac and iPad Product Marketing di Apple. «Con questi aggiornamenti, ora la nostra intera linea di portatili ha la Magic Keyboard, la tastiera più comoda mai vista su un notebook Mac, il doppio dello spazio di archiviazione standard e prestazioni ancora maggiori».

Prezzi e Disponibilità

Il nuovo MacBook Pro 13″ 2020 è disponibile a partire da 1.529 euro: può essere ordinato da oggi nello store online di Apple: inizierà a essere disponibile per i clienti e in alcuni Apple Store e Rivenditori Autorizzati Apple entro fine settimana.

