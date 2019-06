Privacy di Alexa, ora è possibile cancellare tutte le nostre richieste con la voce

In un colpo solo Amazon compie un deciso passo in avanti per la privacy di Alexa, non solo per i dispositivi Amazon Echo ma per qualsasi dispositivo con Alexa integrato. Da oggi infatti è disponibile il nuovo portale Privacy di Alexa, con impostazioni disponibili anche tramite l’app Alexa per iPhone e Android, in più arrivano due pratici comandi vocali per cancellare la richiesta appena effettuata oppure, in un colpo solo, tutte le richieste effettuate in una giornata.

I nuovi comandi vocali sono la novità più semplice e pratica da usare. A partire da oggi con qualsiasi dispositivo dotato di integrazione Alexa (quindi non solo gli Echo di Amazon), l’utente può semplicemente pronunciare «Alexa, cancella quello che ho appena detto» per cancellare così la registrazione audio del nostro ultimo comando impartito allo speaker smart.

In alternativa è anche possibile pronunciare «Alexa, cancella tutto quello che ho detto oggi», in questo modo vengono cancellate in un colpo solo tutte le registrazioni audio di tutti i comandi impartiti durante la giornata.

I comandi vocali sono già disponibili nel momento in cui scriviamo, occorre però ricordare che per utilizzarli bisogna prima attivare questa funzione. Per farlo è sufficiente un clic all’interno del nuovo portale web Privacy di Alexa. Nella schermata principale occorre selezionare la prima sezione intitolata Rivedi la cronologia voce.

Nella prima riga in alto troviamo Abilita l’eliminazione tramite comando vocale: con un clic sull’interruttore virtuale a schermo, appare una finestra che spiega la funzione. Confermando l’operazione possiamo subito cominciare a usare i comandi vocali sopra indicati per cancellare una registrazione oppure tutte quelle della giornata.

La stessa operazione può essere effettuata anche dalle app Alexa per iPhone e Android. Occorre un tap nell’icona del menu in alto a sinistra, poi scegliere impostazioni infine Privacy di Alexa.

Oltre ad attivare i nuovi comandi vocali, sia dal portale web che via app, è possibile scorrere l’elenco delle registrazioni audio dei nostri comandi vocali, filtrare la cronologia per oggi, ieri, l’intera settimana, mensile oppure con filtri personalizzati. Sempre da qui è poi possibile riascoltare i nostri comandi vocali, cancellare uno a uno oppure in base al filtro selezionato.

Per chi non ha ancora provato uno speaker Amazon Echo e l’assistente vocale Amazon Alexa consigliamo di leggere la recensione di macitynet di Amazon Echo Show 5, uno dei dispositivi Echo con schermo più compatti ed economici, perfetto per cominciare e non solo.