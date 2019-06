Google ora consente di eliminare automaticamente la cronologia posizioni

Google sta tentanto di premere l’acceleratore anche sul versante della privacy, rispettando la promessa fatta tempo addietro relativa alla possibilità per gli utenti di cancellare ed eliminare automaticamente i dati relativi all’attività e alla posizione. Ecco come è possibile farlo e come la funzione si espanderà nelle prossime settimane.

La funzionalità è stata anticipata e mostrata da Google in un post pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter, che mostra esattamente cosa accadrà di qui a breve. All’interno della sua app ufficiale, infatti, il colosso offrirà un apposito strumento per eliminare la cronologia delle posizioni sia su Android, che su iOS, offrendo un modo relativamente semplice per limitare l’ambito del rilevamento della posizione by Google.

Auto-delete controls for Location History start rolling out today on Android and iOS, making it even easier for you to manage your data → https://t.co/dX1uoqcR8O pic.twitter.com/Oc3fk66QNm — Google (@Google) 26 giugno 2019

L’utente, infatti, potrà scegliere se eliminare i dati solo dopo tre o 18 mesi, così da render inaccessibili a Google o a terzi queste informazioni. La stessa funzione, invece, non è ancora disponibile per i dati delle attività di app e web. Per disporre di un tale controllo anche in questo ambito l’utente dovrà aspettare le “prossime settimane”.

Questa nuova funzione, comunque, servirà a rassicurare i più, che potranno continuare a utilizzare tutti i servizi Google, evitando, però, che determinate informazioni cadano nelle mani sbagliate.