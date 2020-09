Problemi ai server Apple: giù iCloud, App Store, Music e TV+: risolti

Poche ore fa molti dei servizi Apple non funzionavano. Il problema non è isolato ed è stato riportato da diverse testate internazionali. Per milioni di utenti di fatto non è stato possibile utilizzare iCloud, App Store, Apple Music e Apple TV+: quando si tentava l’accesso a uno dei seguenti servizi veniva infatti visualizzato un messaggio di errore sul dispositivo, rendendo di fatto impossibile l’accesso alla piattaforma.

Dalla pagina System Status di Apple rilevava infatti una interruzione che interessava molti dei servizi Apple che operano sul cloud, in special modo quelli che offrono contenuti multimediali come musica, video e immagini. Tra i servizi in difficoltà ci sono anche Find My, Game Center, Calendar, Contatti, Mail, Web Apps e la suite iWork.

Per molti utenti ci sono state delle finestre temporali in cui Apple Music, Foto e Apple TV+ funzionavano molto lentamente, per altri non hanno funzionato affatto. Altri invece sembra che non abbiano rilevato alcun blocco o rallentamento. Questo accade perché il sistema distribuito di Apple indirizza le richieste di servizi verso server differenti a seconda della postazione e dell’ora e quindi è possibile che quel che funziona per un utente, possa non funzionare per un altro.

Apple ha confermato l’esistenza del problema ed ha subito indagato per rilevarne la causa. I primi blocchi si sono verificati intorno alle ore 20:00 di ieri, quasi a ventiquattr’ore di distanza dai problemi di autenticazione che hanno invece dovuto affrontare i servizi Outlook e Office365 di Microsoft e soltanto pochi giorni dopo che problemi simili sono stati rilevati anche nei servizi corellati alla G Suite di Google.

In circa tre ore, quindi intorno alle ore 23:00 di ieri sera, la pagina di stato di sistema di Apple è stata aggiornata con l’indicazione che tutti i servizi fino a quel momento lenti o inaccessibili, erano tornati alla normalità. La causa non è stata resa nota.

Tutti gli articoli dedicati a iPhone, iPad, Mac e allo smarwatch Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere su iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macitynet ai rispettivi collegamenti.