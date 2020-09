Molti smartphone Android proporranno Bing insieme a Google in Europa

Nell’ambito di un accordo antitrust in Europa, Google dovrà offrire ai nuovi utenti Android la possibilità di scaricare un prodotto di ricerca rivale. Big G ha appena pubblicato le opzioni che verranno presentate agli utenti tra l’1 ottobre e il 31 dicembre di quest’anno. La notizia più importante è che Microsoft è riuscita a collocare il suo prodotto rivale in alcuni dei più grandi mercati europei.

Google si è così confermata alle recenti sentenze che impongono l’obbligo di offrire ai propri utenti un motore di ricerca alternativo, cos’ che gli stessi abbiano una maggiore facoltà, e facilità, nella scelta.

Dal primo ottobre prossima, Bing sarà una delle quattro opzioni disponibili per gli utenti in paesi come Germania, Francia, Italia, Spagna, Svezia, Norvegia e Regno Unito. Come riporta Bloomberg, Info.com, PrivacyWall e GMX sono stati gli altri vincitori, prendendo la maggior parte delle slot in tutto il continente.

Microsoft ha ovviamente pagato per portare Bing davanti ai concorrenti, e questo potrebbe contribuire a migliorare la sua quota di mercato, che attualmente si ritiene che sia del 3,06%.

In tema di antitrust vi ricordiamo che anche Apple sarà impegnata su diversi fronti: dovrà affrontare indagini antitrust anche in Giappone, in Corea del Sud, oltre che in Unione Europea e poi anche in Olanda per termini e condizioni di App Store.