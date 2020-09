iPhone 12 senza EarPods, arriva un indizio da iOS 14.2 beta

Ming Chi Kuo lo aveva già anticipato nel mese di maggio indicando in uno dei suoi report che i prossimi iPhone 12 non avranno più nella confezione gli auricolari EarPods con filo: ora un nuovo piccolo indizio scovato in iOS 14.2 beta, rilasciato da Apple nelle scorse ore, sembra confermare l’arrivo di una dotazione di accessori diversa, più alleggerita rispetto a quanto visto fino a oggi.

L’indizio è piccolo ma trattandosi di Apple che da sempre cura meticolosamente ogni dettaglio non può essere ignorato, anzi. Ormai da diversi anni un paragrafo di testo consiglia all’utente come ridurre le esposizioni radio, suggerendo l’impiego della funzione vivavoce tramite lo speaker interno, l’uso degli auricolari inclusi o altri accessori simili.

Lo stesso paragrafo di testo aggiornato nell’ultima beta del sistema operativo sembra invece suggerire che con gli iPhone 12 non saranno inclusi gli auricolari EarPods perché in iOS 14.2 beta è stato eliminato l’aggettivo «supplied» vale a dire forniti o inclusi. Ora lo stesso paragrafo di testo indica «Per ridurre l’esposizione all’energia RF, utilizzare un’opzione vivavoce, come l’altoparlante integrato, le cuffie o altri accessori simili».

Tenendo conto delle anticipazioni che circolano da mesi in proposito e che stiamo parlando di Apple, si tratta se non di una conferma, senza dubbio di un ulteriore indizio, come segnala MacRumors. Ma questa potrebbe non essere l’unica novità della confezione e dotazione di accessori degli iPhone 12. Sempre secondo le anticipazioni Apple eliminerà non solo gli EarPods ma anche l’alimentatore incluso, per ridurre i costi lievitati sensibilmente per l’adozione della connettività 5G.

Sembra così che nella scatola troveremo solamente un cavo USB-C Lightning atteso con qualità e materiali migliori, più resistente, oltre che in grado di supportare finalmente la ricarica rapida, anche se spetterà all’utente acquistare un alimentatore USB-C adeguato se non ne possiede già uno. Con questo importante alleggerimento della dotazione di serie Apple può ridurre sensibilmente le dimensioni della confezione di ciascun iPhone, con ulteriori risparmi e vantaggi su stoccaggio e trasporto.

Tutto quello che sappiamo dei nuovi iPhone 12 è riassunto in questo approfondimento di macitynet. Tutti gli articoli dedicati a iPhone, iPad, Mac e allo smarwatch Apple sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere su iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macitynet ai rispettivi collegamenti.