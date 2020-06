Problemi nel rinnovo dell’abbonamento al programma sviluppatori Apple

Alcuni sviluppatori che vivono fuori dagli Stati Uniti hanno riscontrato problemi con il rinnovo dell’Apple Developer Program, l’abbonamento che include tutto ciò che serve per creare e distribuire app con funzionalità avanzate, renderle disponibili in tutto il mondo, distribuire app personalizzate ad aziende specifiche o app proprietarie all’interno della propria organizzazione.

Il problema si verifica dallo scorso anno e impedisce di portare a termine l’iscrizione. In pratica Apple rifiuta la carta di credito nel procedimento di pagamento, impedendo l’attivazione o il rinnovo dell’account.

Il pagamento viene annullato immediatamente al termine del processo di vendita e gli sviluppatori non sono pertanto in grado di completare la procedura di registrazione. C’è anche chi ha provato a cambiare carta di credito ma anche altre carte non sono accettate da Apple.

Ad alcuni sviluppatori è stato comunicato di mettersi in contatto con la propria banca ma a questi è stato riferito che non vi sono problemi con la carta e che la transazione viene rifiutata da Apple.

“Il problema sembra essere grave giacché colpisce molti sviluppatori”, riferisce un utente. “Ho dovuto affrontarlo anche io, ho indagato tra le comunità degli sviluppatori e letto un sacco di report per la risoluzione dei problemi degli sviluppatori russi che non sono in grado di effettuare l’iscrizione all’Apple Developer Program per l’impossibilità di effettuare i pagamenti […]. “Le banche continuano a rispondere di non avere ricevuto nessuna richiesta di pagamento e il supporto Apple continua a rispondere che il problema è dal lato delle banche, consigliando di controllare le informazioni di fatturazione”.

Sviluppatori da più parti del mondo avrebbero riferito al sito Il sito 9to5Mac che il problema e molti di questi non sono riusciti a ottenere soluzioni da Apple. “Non hanno neanche tentato di attivare l’addebito sulla mia carta”, riferisce ancora uno sviluppatore. “[…] Ho chiamato di nuovo il supporto tecnico Apple e non hanno risposto alla richiesta di aiuto”.

Non tutti ad ogni modo sembrano essere colpiti dal problema e vari sviluppatori riferiscono di essere riusciti tranquillamente a rinnovare l’abbonamento all’Apple Developer Program con una carta di credito estera. Apple farebbe ad ogni modo bene a indagare sulla questione, giacché l’impossibilità di rinnovare un account può portare all’eliminazione di app dall’App Store.

L’abbonamento all’Apple Developer Program include l’accesso a versioni beta dei sistemi operativi, funzionalità avanzate delle app e strumenti per sviluppare, testare e distribuire app ed estensioni di Safari. I minori di 18 anni non possono registrarsi.