Nuova ZOE Van: l’elettrica per la logistica a zero emissioni

Con 2 posti, un volume di carico di 1.000 litri, un carico utile di 411 kg e un’autonomia record nella categoria, fino a 395 km WLTP, Nuova ZOE Van si propone come soluzione per una logistica sostenibile senza compromessi e senza ansia da ricarica.

La vettura è capace di coniugare il comfort da vera automobile e la funzionalità del trasporto merci, con i vantaggi della mobilità elettrica. La modalità di guida B Mode, facilita la guida soprattutto in città o in caso di rallentamenti. Il produttore spiega che il veicolo rallenta in modo molto più accentuato non appena il conducente toglie il piede dall’acceleratore e non si ha quasi più bisogno di utilizzare il pedale del freno.

La batteria Z.E. 50 da 52 kWh offre un’autonomia fino a 395 km WLTP. Il caricatore Caméléon, inoltre, consente una ricarica più veloce sulle infrastrutture a corrente alternata (AC) fino a 22 kW. È disponibile anche la ricarica rapida in corrente continua (DC).

Selezionabile su tutti i livelli di equipaggiamento, l’allestimento Van introduce una griglia di separazione fra i 2 posti, il vano di carico rivestito in moquette e un telo copri-bagagli. Completano la dotazione, comprensiva fra l’altro di ABS, ESP, airbag frontali e laterali, il climatizzatore automatico con modalità Eco, il driver display da 10’’, il sistema multimediale Easy-Link, e i servizi connessi Renault EASY CONNECT (programmazione ricarica e pre-condizionamento, geolocalizzazione punti di ricarica, EV Route Planner, etc.).

Nuova ZOE Van è proposta ad un prezzo di 1.500€ (iva esclusa), supplementare rispetto alla corrispondente versione autovettura.

