WWDC 2022, Apple presenta il processore M2

Tra le novità presentate da Apple nell’ambito della WWDC22 ci sono i nuovi MacBook Air e MacBook Pro 13″, tutte e due le macchine con il chip M2. Cupertino promette “un ulteriore salto in avanti” rispetto alle prestazioni e alle capacità del processore M1.

Il chip M2 è la seconda generazione di chip serie M di Apple ed estende le già interessanti caratteristiche del chip M1, promettendo più prestazioni e capacità per MacBook Air e MacBook Pro da 13″. M2 ha una CPU 8-core di nuova generazione con performance core ed efficiency core ottimizzati e una GPU Apple di nuova generazione con fino a 10 core, due in più del chip M1. M2 offre 100 GBps di banda di memoria unificata e supporta fino a 24GB di veloce memoria unificata, permettendo di gestire carichi di lavoro ancora più grandi e complessi. Progettato per velocizzare nettamente i flussi di lavoro video, M2 integra anche un motore multimediale di nuova generazione e un motore video ProRes per la codifica e la decodifica con accelerazione hardware, permettendo ai sistemi con M2 di riprodurre ancora più stream di video 4K e 8K.

Apple spiega che il chip M2 si basa su una tecnologia a 5 nanometri di nuova generazione, e racchiude oltre 20 miliardi di transistor: il 25% in più rispetto a M1. Il suo Neural Engine 16‑core è in grado di eseguire fino a 15.800 miliardi di operazioni al secondo. CPU e GPU condividono un pool di memoria unificata ancora più grande: fino a 24GB. E grazie a 100 GBps di banda di memoria, il 50% in più rispetto al chip M1, è possiible usare più app alla volta e lavorare in multi­tasking ancora meglio di prima.

Grazie all’efficienza del chip M2, MacBook Air è in grado di offrire prestazioni di altissimo liverlo senza bisogno di una ventola.

Sul versante prestazioni, Apple riferisce per il MacBook Air numeri fino a 1,4x più veloce del modello con chip M1, fino a 15x degli stessi modelli con chip Intel e fino a 18 ore di autonomia. La nuova CPU 8‑core del chip M2 è secondo Apple fino al 18% più veloce di quella di M1; con la GPU fino a 10‑core di M2 è possiible contare su una grafica fino al 35% più veloce rispetto al chip M1.

Il chip M2 del MacBook Pro 13″ chip M2 vanta un sistema di raffreddamento attivo e fino a 20 ore di autonomia. Apple riferisce di velocità fino a 1,4x del modello con chip M1 e fino a 6x del modello con processore Intel.