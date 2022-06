Apple svela il nuovo MacBook Air 2022 con chip M2, la galleria fotografica dal vivo

Apple ha presentato alla WWDC 2022 anche il nuovo Macbook Air con chip M2, il primo hardware dell’azienda ad avere il nuovo processore. Ecco come si presenta.

Il nuovo MacBook Air prende in prestito il design sia dall’ultima linea iMac di Apple, sia che dai nuovi MacBook Pro rilasciati alla fine del 2021. È anche alimentato dal primo processore Apple Silicon di seconda generazione: il SoC M2.

Il nuovo MacBook Air presenta cornici più sottili che circondano il display, e propone la tacca frontale. Abbandona la forma del case affusolato che si trovava sui modelli precedenti a favore di una base con uno spessore costante, più simile a quelle che si trova sul nuovo MacBook Pro 2021. È sottile solo 11,3 mm e adesso è disponibile in un colore champagne, oltre che e in un blu profondo chiamato “mezzanotte”.

Il nuovo design è dovuto alla presenza del chip M2 al suo interno. Questo MacBook Air, infatti, è stato progettato intorno al processore. Pesa 1,2 chilogrammi, e il suo guscio è sempre unibody in alluminio. Nel complesso offre una riduzione del volume del 20%.

Include il MagSafe, e propone uno schermo più luminoso del 25% rispetto all’ultima generazione. Il display è anche leggermente più grande con 13,6 pollici di diagonale. La webcam frontale è 1080p, come quella del MacBook Pro. Il sistema di altoparlanti è integrato nella custodia e offre supporto per l’audio spaziale.

Come svelato da Apple, M2 ha una CPU 8-core di nuova generazione con performance core ed efficiency core ottimizzati e una GPU Apple con fino a 10 core, quindi due in più rispetto al precedente chip Apple silicon. Il chip M2 integra anche un motore multimediale di prossima generazione e un motore video ProRes per la codifica e la decodifica con accelerazione hardware. In altri termini, questo vuol dire che i sistemi con questo nuovo processore potranno riprodurre ancora più stream di video 4K e 8K.

La durata della batteria rimane molto elevata, fino a 18 ore quando si guardano video. È disponibile anche un nuovo caricabatterie USB-C incluso in confezione, con doppia porta e in grado di caricare MacBook Air velocemente, offrendo una carica del 50% da 30 minuti.

Tornando alla presenza del MagSafe, questo MacBook Air propone una porta di ricarica facile da usare e sicura. A livello di connettività propone due porte Thunderbolt e un jack audio da 3,5 mm con supporto per cuffie ad alta impedenza. Inoltre, la tastiera Magic Keyboard propone adesso una fila di tasti funzione a tutta altezza con Touch ID e un trackpad Force Touch.

Ecco la galleria fotografica dal vivo!

Quanto al display, il nuovo MacBook Air integra una unità Liquid Retina da 13,6 pollici, con una luminosità di 500 nit è anche più luminoso del 25% rispetto a prima. Inoltre, il nuovo display supporta ora 1 miliardo di colori per foto e video.