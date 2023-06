macOS Sonoma, i profili in Safari per separare le attività

Tra le novità di macOS 14 Sonoma – la cui prima beta è stata per ora distribuita solo agli sviluppatori – una che riguarda Safari 17 sono i profili che permettono di mantenere l’attività sul web separata tra i diversi argomenti o progetti, e le app web che permettono un accesso più rapido ai siti preferiti.

I profili aiutano l’utente a organizzarsi offrendo un modo per separare le attività di navigazione in base agli argomenti, mantenendo separati anche i cookie, la cronologia, le estensioni, i gruppi di pannelli e i preferiti.

L’utente può accedere allo stesso sito sia con l’account di lavoro che con quello personale, e passare da uno all’altro rapidamente, quando lo desidera. Safari consente anche la creazione di app web che funzionano come normali app, mettendo i siti preferiti dell’utente a portata di mano e offrendo una barra degli strumenti semplificata per un’esperienza simile a quella che si otterrebbe con una vera e propria app (ma di questo parleremo a parte, in un articolo dedicato).

Come si crea un profilo in Safari 17 su macOS Sonoma

Dal menu Safari si seleziona la voce “Impostazioni” e da qui la sezioni “Profili”. Cliccando su “Nuovo Profilo è possibile assegnare un nome, un simbolo, scegliere un colore, una eventuale cartella dei Preferiti da usare. Cliccando su Crea Profilo, lo sfondo di default cambia aspetto (con il colore predominante scelto nella fase precedente) e da una finestra dedicata possiamo scegliere anche eventuali estensioni da usare solo con quel determinato profilo.

A questo punto è possibile passare da un profilo all’altro selezionando dal menu “File” la finestra con il profilo desiderato (il appare in alto a sinistra nella barra degli strumenti), mantenendo separate le attività di navigazione, distinguendo ad esempio attività aziendali e scolastiche. Come accennato, i cookie, cronologia e i dati dei siti web verranno trattati separati dal resto delle informazioni di navigazione).

A macOS Sonoma, stiamo dedicando man mano diversi articoli di approfondimento illustrando peculiarità e novità di rilievo; la sezione dedicata di macitynet con tutti gli articoli su Sonoma è disponibile da questa pagina.