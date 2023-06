Bose Smart Soundbar 600, compatibile Airplay scontata di 150€

Se siete interessati ad una soundbar che offre tutto il meglio del momento, inclusa la compatibilità con l’ecosistema Apple, andate subito su Amazon dovete potete comprare la Bose Smart Soundbar 600 a 430,99€

La Smart Soundbar 600 è dotata di connettività Wi-Fi, Bluetooth e Chromecast integrati e supporta anche le funzionalità dell’assistente Google e Amazon Alexa integrati per il controllo vocale.

Offre compatibilità con contenuti Dolby Atmos, elaborati dai cinque trasduttori, oppure in alternativa permette sentire suono spaziale con TrueSpace che analizza in modo intelligente segnali diversi rispetto a Dolby Atmos, come ad esempio quelli stereo o 5.1, remixandoli per produrre un suono altrettanto efficace.

La Soundbar 600 è alta 5,61 cm, profonda 10,39 cm e lunga poco più di 69 cm, e la sua configurazione è semplice: è sufficiente collegare un cavo – un HDM eARC o un cavo ottico – dalla soundbar alla TV per l’utilizzo immediato. Come già accennato, la Soundbar 600 offre diverse opzioni di streaming, attraverso l’utilizzo del Wi-Fi, Chromecast integrato, Spotify Connect e anche co Apple AirPlay. Naturalmente, il Bluetooth consente di connettere il telefono o tablet per riprodurre contenuti in streaming.

La Soundbar 600 è compatibile con tutti gli altri altoparlanti e smart soundbar Bose per un sistema audio multi-room e si associa con i moduli bassi e gli altoparlanti posteriori Bose per un’esperienza home theater ancora più robusta. Utilizzando l’app Bose Music, è possibile configurare, utilizzare e personalizzare la Soundbar 600, nonché accedere a Bose SimpleSync e ottenere gli ultimi aggiornamenti software.

La Bose Smart Soundbar 600 lanciata lo scorso autunno, avrebbe un costo di 549,95 Euro ma la comprate a 403,99€ il prezzo migliore che abbiamo visto.

