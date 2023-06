Apple svela macOS 14 Sonoma con widget fluttuanti e videoconferenze smart

Apple ha appena svelato macOS 14, l’ultima versione del suo sistema operativo per desktop e notebook, durante il keynote di apertura della WWDC 2023. La funzionalità principale è il rinnovato supporto per i widget, adesso anche fluttuanti, insieme a nuovi screensaver animati che possono essere utilizzati anche come sfondo del desktop.

Il nuovo sistema operativo va ad incrementare anche la connessione con iOS: è possibile spostare i widget presenti su iPhone direttamente sul desktop del Mac collegato allo stesso account Apple.

Nuovi salvaschermo

Altra importante novità sono i nuovi screensaver a rallentatore, che mostrano viste aeree mozzafiato che si muovono lentamente. Oltre ad essere utilizzabili come screensaver, queste immagini potranno essere impostate anche come sfondo del desktop, così da avere massima continuità nel momento in cui l’utente riprende a lavorare.

Tra le prime location scelte, lo skyline di Hong Kong, i contrafforti di arenaria della Monument Valley in Arizona e le colline di Sonoma nella California settentrionale.

Videoconferenze smart

Altra novità importante è quella riguardante le videoconferenze, su FaceTime. Grazie ad una nuova funzione chiamata Sovrapposizione è possibile mostrare il proprio schermo in secondo piano mentre il proprio volto rimane in primo piano; inoltre, effetti in realtà aumentata possono essere utilizzati adesso su qualsiasi app di videoconferenza.

Giochi su Mac

È inoltre disponibile una nuova modalità “Gioco” per Mac che secondo Apple funziona con tutti i giochi disponibili su Mac, con una ridotta latenza audio per gli AirPods e un ridotto lag input con i controller per Xbox e Playstation.

La Modalità Gioco garantisce ai giochi la massima priorità su CPU e GPU e funzionerà funziona con qualsiasi videogiocò in uso, inclusi tutti i giochi per Mac recenti e in arrivo.

Per confermare il suo impegno nei confronti del gaming su Mac, Apple ha invitato il noto sviluppatore di videogiochi Hideo Kojima a comparire durante lo streaming per annunciare che il Director’s Cut di Death Stranding arriverà su macOS.

Novità Safari

Prima novità riguarda la navigazione privata, che offre una protezione ancora maggiore grazie alle migliorate protezioni antitracking e di difesa dal fingerprinting nella navigazione privata. Adesso, Safari impedirà Ion modo ancor più forte il tracciamento da parte dei siti web, così che sarà impossibile identificare l’utente. Inoltre, le finestre in navigazione privata si bloccano quando non vengono usate, consentendo di mantenere i pannelli aperti quando ci si allontana dal proprio dispositivo.

Inoltre, grazie ai profili l’utente potrà mantenere separati i vari pannelli, così da separare le attività di navigazione in base agli argomenti. L’utente può accedere allo stesso sito con diversi profilo: l’account di lavoro e quello personale, potendo anche passare da uno all’altro rapidamente.