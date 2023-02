Pronto aggiornamento Software HomePod 16.3.2

Apple ha rilasciato l’aggiornamento al Software HomePod 16.3.2, update che arrivano a una settimana dal software HomePod 16.3.1.

Apple spiega che HomePod Software versione 16.3.2 risolve un problema con Siri che in alcuni casi impediva il corretto funzionamento degli accessori per la smart home, oltre a integrare migliorie generali in termini di performance e stabilità.

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a tvOS 16.3.1 e del software HomePod 16.3.1, update che arrivano a due settimane dal rilascio di tvOS 16.3 e del software HomePod 16.3.

Nelle note di rilascio del software HomePod‌ 16.3.2, Apple riferisce che l’aggiornamento “include miglioramenti generali delle prestazioni e della stabilità”.