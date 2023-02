Apple ha rilasciato tvOS 16.3.1 e il software update a HomePod 16.3.1

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a tvOS 16.3.1 e del software HomePod 16.3.1, update che arrivano a due settimane dal rilascio di tvOS 16.3 e del software HomePod 16.3.

Nelle note di rilascio del software HomePod‌ 16.3.1, Apple riferisce che l’aggiornamento “include miglioramenti generali delle prestazioni e della stabilità”.

In realtà nei giorni scorsi si era presentato un grosso problema per chi inseriva un nuovo Homepod in un sistema homekit pre-esistente: l’Homepod 2 arriva con il software 16.0 a bordo e quando si aggiornava a 16.3 rimaneva in uno stato indeteriminato constrigendo l’utente a re-installarlo con un account iCloud diverso o con altri trucchi non all’altezza della facilità d’uso Apple; Homepod 16.3.1 dovrebbe avere risolto questo problema.

Le note di rilascio di tvOS 16.3.1 non sono nel momento in cui scriviamo disponibili ma probabilmente include anche in questo caso include miglioramenti generali delle prestazioni e della stabilità.

È possibile impostare l’Apple TV in modo che installi automaticamente gli aggiornamenti non appena sono disponibili. basta andare su Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software e attivare “Aggiornamento automatico”. Ovviamente è possibile aggiornare manualmente Apple TV andando su Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software e selezionando “Aggiorna software”. Se è disponibile un aggiornamento, basta selezionare Scarica e installa: al termine del download, l’Apple TV si riavvierà, preparerà l’aggiornamento e poi lo installerà. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple TV si riavvierà automaticamente.

Di default, HomePod e HomePod mini installano automaticamente i nuovi aggiornamenti software, ma è possibile verificare manualmente la presenza di aggiornamenti nell’app Casa sul proprio iPhone, iPad o Mac.