Proscenic P11 Smart, l’aspirapolvere verticale con l’app

C’è un nuovo aspirapolvere intelligente con cui potenziare la pulizia di casa: si chiama Proscenic P11 Smart ed è un concentrato di autonomia, potenza e versatilità d’uso. Per quanto riguarda il primo aspetto, monta otto batterie da 2.200 mAh che promettono fino a 60 minuti di autonomia tramite la modalità eco, oppure 15 minuti se si sceglie la modalità di aspirazione che utilizza il massimo della potenza.

Attraverso la filtrazione a ciclone, il filtraggio HEPA, il filtro a spugna e il tubo in acciaio inossidabile è in grado di catturare il 99.9% di particelle, espellendo aria pulita – spiega l’azienda – mentre per quanto riguarda la potenza, ad alimentarlo c’è un motore brushless da 450 Watt che raggiunge i 70.000 giri al minuto e produce 30 kpa di potenza d’aspirazione.

Tra le sue caratteristiche di punta c’è poi l’app che permette di monitorare in tempo reale le prestazioni dell’aspirapolvere e visualizzare il tempo di pulizia nelle diverse modalità. Inoltre segnala quando è giunto il momento di sostituire gli accessori. Anche l’aspirapolvere ha le sue tecnologie “intelligenti”: tra queste, il riconoscimento automatico della tipologia di pavimento, che gli consente di regolare automaticamente la potenza di aspirazione in tempo rale, aumentandola ad esempio quando lo si utilizza per spazzare i tappeti.

In confezione ci sono diverse spazzole: una mini-spazzola per la rimozione degli acari, un ugello lungo per aree non visibili, una spazzola rotonda per superfici piane e rotonde e un tubo retrattile posizionabile in alto o in basso per una pulizia ancora più profonda. Separatamente è possibile acquistare tre diverse spazzole per la toelettatura, il taglio e la rimozione del pelo degli animali, nonché la rimozione della polvere dal loro pelo.

Il nuovo aspirapolvere Proscenic P11 Smart costa 239 euro e si può comprare anche su Amazon dove al momento, grazie ad una promozione che si attiva spuntando la relativa casella in fase di acquisto, permette di risparmiare 40 euro pagandolo 199 euro.