Apple Mappe usa nuovi zaini per raccogliere foto e dati in Italia

Apple è sempre al lavoro per migliorare e aggiornare costantemente la propria piattaforma cartografica e ora appassionati e semplici curiosi possono prepararsi ad avvistare anche in Italia sempre più addetti di Apple Mappe che, con nuovi zaini in spalla stipati di sensori e fotocamere, percorrono a piedi le vie del centro di alcune delle principali città dello Stivale per raccogliere immagini e dati.

Oltre alla raccolta di immagini con veicoli, Apple Mappe inizierà a utilizzare un sistema portatile a zaino per raccogliere immagini e dati LiDAR nelle aree di Roma, Milano e Como dal 23 maggio al 25 luglio, nelle aree dove non è possibile accedere con l’auto.

Il sistema di raccolta dati pedonale in zaini di Apple Mappe è una versione più compatta del sistema di raccolta su veicolo, ma consente comunque di raccogliere nuvole di punti e immagini LiDAR. La raccolta dei dati con questi zaini può includere luoghi come parchi, piazze, zone pedonali e stazioni di servizio, dove i dati possono essere utilizzati per creare mappe 2D.

All’interno di questo articolo riportiamo le prime versioni degli zaini avvistate in passato all’estero e anche la foto del nuovo modello con design rivisto più moderno in apertura. Grazie alla raccolta di dati e immagini viene costantemente ampliata anche la copertura e i dettagli della funzione Panoramica.

Per ulteriori informazioni sulle attività di raccolta dati di Apple Mappe in Italia tramite addetti muniti di zaini e possibile consultare questa pagina del sito web di Apple. Come avviene da sempre per l’attività tramite veicoli, Apple si impegna a tutelare la privacy degli utenti mentre effettua questi rilievi. Ad esempio, rendendo irriconoscibili i volti e le targhe delle auto nelle immagini raccolte prima della pubblicazione.

