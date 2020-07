Pubblicate le specifiche USB per i dispositivi MIDI 2.0

L’USB Implementers Forum (USB-IF), l’organizzazione che promuove l’avanzamento e l’adozione della tecnologia USB, ha annunciato l’aggiornamento della classe di dispositivi USB per le periferiche musicali MIDI per supportare il protocollo MIDI 2.0.

Lo standard rappresenta un’iniziativa di USB-IF, della MIDI Manufacturers Association (MMA) e dell’Association of Musical Electronics Industry (AMEI) che coinvolge l’intero settore, presentato come volta a fornire agli utenti di dispositivi MIDI un ambiente MIDI ampliato connesso tramite USB.

Il MIDI, acronimo di Musical Instrument Digital Interface, è il protocollo standard per l’interazione degli strumenti musicali elettronici, anche tramite un computer. Le specifiche finali della prima versione furono annunciate nel corso del NAMM Show il 1983 e da allora è lo standard di riferimento che consente di connettere tra lor vari tipi di strumenti elettronici, synth, moduli eurorack, DAW, ecc.

Le specifiche USB Device Class con supporto MIDI 1.0 sono state pubblicate nel 1999. Da allora, l’USB MIDI è cresciuto in modo significativo ed è ora lo standard più usato per il trasporto di segnali MIDI. Le specifiche aggiornate sfruttano il nuovo formato “MIDI Packet over USB” e sono progetatte per coprire la più ampia gamma possibile di prodotti e applicazioni MIDI. Le specifiche USB sono presentate come “un fattore chiave” per il MIDI 2.0, caratteristiche che permettono di creare dispostiivi di nuova generazione ma anche di integrare il supporto per dispositivi MIDI 1.0.

Tra le aziende che hanno contribuito alle specifiche aggiornate, l’USB-IF cita nel suo documento in PDF: Apple , Knowles , Native Instruments, Roland e Yamaha.