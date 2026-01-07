Se la pubblicità on line non si può saltare, è proibita

Vi piacerebbe l’idea di vivere in un paese dove esiste l’obbligo per le piattaforme a creare annunci che si possono saltare? Questo paese esiste ed è il Vietnam il cui governo ha deciso che da febbraio 2026 entrerà in vigore una disposizione che impedisce di mostrare pubblicità per più di cinque secondi senza la possibilità di evitare gli annunci con un solo tap.

Le piattaforme dovranno mostrare icone chiare, fornire istruzioni agli utenti su come segnalare annunci che violino la legge, offrire specifiche funzioni di opposizione (opt-out), la possibilità di disattivare e non mostrare annunci indesiderati, riferiscono i media locali.

“Le segnalazioni devono essere ricevute ed elaborate velocemente con specifiche comunicazioni agli utenti”, riporta il sito Báo Phụnu. “Nei casi di entità che pubblicano annunci non conformi e che non possono essere identificate o per le quali non si hanno a disposizione normative specifiche, il Ministro della Cultura, dello Sport e del Turismo potrà ricevere notifiche e inviare richieste di blocco o rimozione delle pubblicità ad organizzazioni e aziende che propongono servizi di advertising online in Vietnam.

Blocco elementi pubblicitari non ignorabili

Gli inserzionisti, i fornitori di servizi pubblicitari e le unità di trasmissione e distribuzione pubblicitaria saranno responsabili di blocchi e della rimozione di pubblicità non conformi, blocco che dovrà avvenire entro 24 ore dalla ricezione delle richieste da parte delle autorità competenti. Per gli annunci che violano la sicurezza nazionale, blocco e rimozione devono avvenire immediatamente e non più tardi di 24 ore.

In caso di mancata ottemperanza, il Ministro della Cultura, Sport e Turismo, in coordinamento con il ministero della Pubbica Sicurezza applicherà misure tecniche per bloccare annunci e servizi non conformi, secondo quanto previsto dalla legge. Le società di telecomunicazione e gli Internet service provider dovranno inoltre adottare accorgimenti tecnici per bloccare l’accesso agli annunci che violano le regole entro 24 ore dal ricevimento di specifiche richieste.