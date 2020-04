Pulsossimetro per tenere d’occhio saturazione e attività respiratoria in sconto a 24 euro

Il pulsossimetro è uno strumento medico che sostanzialmente permette di misurare la quantità di emoglobina legata nel sangue in maniera non invasiva ma anche di tenere d’occhio l’attività respiratoria, molto utile in questi giorni di emergenza COVID-19. Se desiderate acquistarne uno comprate quello di AGPTEK oggi in sconto a soli 24 euro.

Precisiamo che qualsiasi pulsossimetro non permette di stabilire con quale gas è legata l’emoglobina, ma solo la percentuale di emoglobina legata: normalmente l’emoglobina lega l’ossigeno, quindi in sostanza permette di ottenere una stima della quantità di ossigeno presente nel sangue.

Normalmente un dispositivo come questo, si usa nei reparti ospedalieri e sui mezzi di soccorso in quanto è un dispositivo non invasivo (cioè non è necessario eseguire manovre o analisi che penetrino nei tessuti del paziente) ed è precoce nel riconoscere l’ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una diagnosi di desaturazione dell’ossigeno prima di gravi complicanze.

In tempo di coronavirus, che attacca appunto le vie respiratorie, può essere uno strumento ausiliario di valutazione dei sintomi in caso di malessere. Chiaramente non può e non deve sostituire il consulto medico, ma può fornirgli un dato in più per valutare il tipo di approfondimento o misurazione da mettere in atto.

Per saperne di più potete leggere il nostro approfondimento qui. Per quanto riguarda invece la soluzione di AGPTEK, attualmente come dicevamo è in offerta su Amazon a 24 euro.