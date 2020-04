Apple e Dent Reality lavorano alla navigazione in interni in realtà aumentata

Annuncio a sorpresa: Apple e Dent Reality collaborano su due tecnologie alla quali Cupertino lavora da anni: la navigazione in interni abbinata alla realtà aumentata. L’annuncio della collaborazione tra Apple e Dent Reality arriva direttamente dalla start-up che dichiara di essere diventata un partner ufficiale di Cupertino per Apple Indoor Maps.

Andrew Hart, Ceo e fondatore di Dent Reality, dichiara inoltre che Apple fornisce la tecnologia Indoor Mapping Data Format per i file IMDF per la navigazione in interni, mentre Dent Reality mette a disposizione la sua tecnologia di mappatura e navigazione in realtà aumentata. Così gli sviluppatori e le società che lo desiderano possono implementarla all’interno delle proprie App, oppure sfruttarla all’interno del kit di sviluppo Apple Indoor Maps Program.

Ormai da anni la multinazionale di Cupertino investe moltissimo sia sulla propria piattaforma di mappe, cartografia e navigazione, anche con Apple Indoor Maps per centri commerciali e aeroporti, oltre che su tecnologia hardware e software per la realtà aumentata. Da una parte quindi strumenti di sviluppo, SDK e strumenti per creare contenuti AR, dall’altra con nuovi sensori come LiDAR su iPad Pro 2020 ma anche la tecnologia UWB – Ultra Wideband – integrata nei modelli più recenti di iPhone. Poi più in segretezza i lavori proseguono anche su un visore AR di nuova generazione, prima atteso entro quest’anno, ora invece sembra posticipato al 2021-2022.

La scenario reso possibile dalla collaborazione tra Apple e Dent Reality porterà strumenti di navigazione in interni in realtà aumentata all’interno di Mappe, per esempio per i principali aeroporti, centri commerciali e outlet come già disponibili nelle tradizionali mappe 2D in Apple Mappe, anche in Italia.

La stessa tecnologia potrà poi essere sfruttata dai programmatori per realizzare mappe e navigazione AR in interni più specializzata, per esempio all’interno di un sito web o di un’app dedicata. Il Ceo di Dent Reality, intervistato da AppleInsider, precisa che i progetti sono in corso di sviluppo e che ci saranno novità più avanti nel corso dell’anno: anche se la data non viene precisata è probabile che ne sapremo di più in occasione della WWDC 2020 che quest’anno sarà un evento esclusivamente digitale, online e in streaming.

Nel post dell’annuncio è allegato un breve video che mostra un esempio di navigazione in interni in realtà aumentata che riportiamo in questo articolo. L’esperienza offerta è senza dubbio interessante, con informazioni, punti di svolta, distanze e altri dati mostrati in sovrimpressione sullo schermo di iPhone e iPad, ma non ci sono dubbi che per questa tecnologia il dispositivo migliore sia visore indossabile di realtà aumentata o realtà mista.

