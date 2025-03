Luce magnetica con accensione automatica a meno di 1 €

Pubblicità

Se in casa avete zone buie che non sapete proprio come illuminare, date un’occhiata alla lampada Pzsunly attualmente in super-offerta: per solo 1 € avete la possibilità di accendere una luce anche nel punto più improbabile, vuoi perché non c’è una presa di corrente abbastanza vicina per poterla alimentare o proprio perché conformazioni e spazi non consentirebbero il posizionamento di una lampada tradizionale.

Il principale vantaggio dato da una lampada di questo tipo risiede nel fatto che si alimenta con una batteria ricaricabile tramite USB-C e si aggancia a qualsiasi superficie per mezzo di magneti. In confezione ci sono delle clip adesive per garantire l’aggancio anche su superfici non metalliche, e si può scegliere tra diverse misure in modo da adattarla in base al contesto.

Hanno tutte la forma di un parallelepipedo con bordi da 2 centimetri e lunghezze che vanno da un minimo di 10 centimetri a 20, 30 o 50 centimetri. In fase di acquisto si può scegliere anche il tipo di colorazione, decidendo così se preferire una luce più fredda o più calda in base a dove si intenderà posizionarla.

Parliamo comunque di una serie di LED che emette massimo 5 Watt, quindi una lampada capace di creare un punto luce ma non certo di illuminare un’intera stanza.

L’accensione e lo spegnimento sono controllati da un sensore di movimento che offre un campo di visione di 120° per una distanza massima di 3 metri. Questo significa che chi vi passa abbastanza vicino farà si che la luce si accenda automaticamente, aumentando la visibilità di quella zona.

Questo si rivela particolarmente utile ad esempio in zone come corridoi o scale, quando ci si vuole spostare tra le varie stanze di casa in sicurezza ma senza dover accendere luci più potenti che potrebbero disturbare il sonno degli altri inquilini. Si può pensare di fissarla persino al bordo del letto, così si accenderà una piccola luce ogni volta che metteremo i piedi a terra, aiutandoci a rintracciare più facilmente le ciabatte.

Oppure all’interno di un armadio per vedere per bene il suo contenuto; sotti i pensili della cucina per illuminare il lavello, i fornelli e le altre zone di lavoro; sopra uno specchio, oppure all’ingresso di casa o dove più pensate possa essere comodo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 € indipendentemente dal modello scelto.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

