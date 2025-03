Apple TV Plus, il 16 maggio il documentario Deaf President Now!

Pubblicità

Dal 16 maggio sarà disponibile su AppleTV+ “Deaf President Now!”, documentario di Nyle DiMarco e Davis Guggenheim, presentato in anteprima al Sundance Film Festival e al South by Southwest (SXSW).

Il film è un lavoro di Nyle DiMarco (“Deaf U”, “Audible”)- modello, attivista e attore statunitense, membro della comunità sorda (da una famiglia con disabilità uditive da quattro generazioni) – e di Davis Guggenheim (“Still: A Michael J. Fox Movie”, “Una scomoda verità”, “Waiting for Superman”).

Di seguito la descrizione: “Scopri la storia del più grande movimento per i diritti civili che molte persone ancora non conoscono. Durante otto giorni tumultuosi del 1988, all’interno dell’unica Università al mondo per persone sorde, quattro componenti del corpo studentesco devono riuscire a guidare una folla inferocita e a cambiare il corso della storia”.

La Deaf Presidente Now (l”Presidente Sordo Ora”) era una protesta della comunità sorda statunitense[1][2] per la richiesta di candidare un membro sordo che finora la Gallaudet University era amministrata dagli udenti (non sordi). La protesta durò dal 6 al 13 marzo del 1988.

L’ultima presidentessa non sorda era Elisabeth Zinser. I candidati sordi per il seggio da presidente erano: Irving King Jordan (che di seguito venne eletto per la prima volta a coprire la carica come persona sorda) e Harvey Corson (era direttore sordo della Louisiana School for the Deaf). Con la protesta, Elisabeth Zinser, si dimise l’11 marzo 1988 lasciando il seggio ad Irving King Jordan

Apple TV+ (€ 6,99 al mese) è disponibile sull’app Apple TV di iPhone, iPad, Apple TV, Mac, smart TV delle marche più note, come Samsung, LG, Sony, VIZIO e TCL, dispositivi Roku e Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, console di gioco PlayStation e Xbox, ma anche per dispositivi Android o da browser su tv.apple.com/it

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.