Q PLUS e MX10 PRO, ecco i due TV box Android per combattere la quarantena

I giorni di quarantena non sono finiti, ed ecco allora che dei TV box Android potrebbero certamente aiutarvi a superarla al meglio. Se state cercando uno set top box xhe costi poco, ma che vi consente di riprodurre la qualsiasi, ecco le due soluzioni che vi proponiamo a prezzi assolutamente accessibili.

Il primo è Q Plus, che costa meno di 40 euro, ma ha caratteristiche interessanti, come Android 9.0 e risoluzione 6K. Anzitutto infatti supporta la riproduzione video in Ultra HD fino al 6K, mentre a livello di sistema operativo monta la build Android 9.0, naturalmente multi lingua, con supporto all’italiano.

Al suo interno è alimentata una CPU quad-core Allwinner H6 cortex-A53 con frequenza a 2 GHz, mentre ha una configurazione di memoria 4 GB di RAM + 34 GB di ROM. Supporta WiFi a 2.4 GHz (ma c’è anche la presa Ethernet per il collegamento cablato a internet) e gode di interfaccia USB 3.0 e HDMI.

A livello estetico, Q Plus è piccolo e quadrato, dalle dimensioni molto ridotte, capace di nascondersi su un qualsiasi tavolo e sparire quasi alla vista. Pesa poco più di 440 grammi e ha misure pari a 11,5 x 11,5 x 2 centimetri. All’interno della confezione, peraltro, è presente anche il cavo HDMI, quindi pronta all’uso non appena lo si tira fuori dalla scatola.

MX10 PRO

Per qualche euro in più, invece, vi porterete a casa MX10 PRO il TV Box Android con Android 9.0, CPU A53 Quad core Allwinner H6 Quad, GPU Mali-T720, 4GB RAM e 64GB ROM, con uscita video 4K UHD e WiFi 2.4G.

Il box supporta la decodifica H.265 e VP9, ​​che consente di riprodurre la maggior parte dei formati attualmente disponibili, risparmiando di circa il 50% la larghezza di banda.

Supporta la decodifica 6K e permette di guardare film in 4K in modo assolutamente fluido. Viene fornito con WiFi 2.4G e porta di rete 100M RJ45, per il collegamento che più si preferisce.

Tra i numerosi ingressi anche porte USB 3.0, USB 2.0, slot per schede MicroSD, e presa RJ45.

