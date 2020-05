Logitech Circle View, la nuova videocamera HomeKit avvistata in rete

Abbiamo già recensito Logitech Circle 2 che è diventata compatibile con HomeKit Secure Video di Apple grazie a un aggiornamento software rilasciato a fine 2019: ora però sembra che il costruttore di accessori e periferiche stia preparando il lancio del nuovo modello Logitech Circle View.

Il nome della nuova videocamera di sicurezza, così come alcune fotografie, funzioni e specifiche sono apparsi nelle scorse ore sul sito web del costruttore per poi essere rimossi poco dopo, in ogni caso la fugace apparizione è stata captata e segnalata da alcuni utenti sui social.

Anche la nuova Logitech Circle View è una videocamera di sicurezza con filo: il supporto a HomeKit lascia sospettare che sarà già pronta anche per la registrazione video sicura sul cloud con Apple HomeKit Secure Video. Il costruttore assicura una esperienza video di alto livello con la tecnologia Logitech TrueView, per registrazioni video a 180 gradi con dettagli ricchi grazie all’ampio campo di visione ultra grandangolare.

Per assicurare riprese che includano tutto quello che l’utente deve tenere sotto controllo Logitech Circle View impiega ottiche in vetro, visuale a 180 gradi e un sensore di immagine di alta qualità con ampia gamma dinamica, per assicurare visione ampia e chiara in Goni condizione di luce. Grazie alla funzione Enhanced Night Vision la visione a infrarossi è ottimista anche per la completa visibilità e chiarezza delle immagini anche nell’oscurità fino alla distanza di 4,6 metri, 15 piedi. Il prezzo indicato prima della rimozione della pagina dedicata è di 159 dollari in USA, circa 146 euro.

In USA la disponibilità di Logitech Circle 2 è risultata scarsa e anche completamente azzerata da tempo presso alcuni rivenditori. In Italia da questa pagina di Amazon è indicata con disponibilità dal 13 maggio. Secondo alcuni scarsa disponibilità e ritardi del modello attuale, portano a sospettare che il lancio della nuova Logitech Circle View sia imminente.

