QCY T13, gli auricolari TWS con driver da 7,2 mm a 13 euro con codice sconto

Amanti della musica e degli auricolari wireless, ecco la soluzione ideale per spendere poco e godersi della sana musica in totale libertà. QCY T13, gli auricolari True Wireless da 30 euro, sono al momento in sconto a 13 euro circa, con il codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

Progettate con all’interno un driver dell’altoparlante da 7.2 mm, quindi molto grande per la fascia di prezzo, l’auricolare wireless QCY T13 offre la sensazione di stare davanti ad un ampio palcoscenico quando si ascolta la propria musica preferita. Grazie ai 4 microfoni integrati viene migliorata la chiarezza della chiamata e la tecnologia di riduzione del rumore ENC permette di ridurre il rumore circostante e di sottofondo, per garantire una conversazione priva di interferenze.

Le cuffie Bluetooth QCY T13 supportano la ricarica rapida USB-C, che permette 1 ora di riproduzione con soli 5 minuti di ricarica. Una singola carica dell’auricolare Bluetooth arriva ad un’autonomia fino a 6 ore di ascolto, mentre si arriva addirittura a 40 ore complessive considerano la custodia di ricarica.

Dopo il primo accoppiamento, la connessione tra auricolari e dispositivo è automatica, essendo sufficiente l’apertura del case di ricarica. Godono di connettività bluetooth 5.1, offrendo così una connessione wireless più stabile, velocità di trasmissione più elevate e una maggiore compatibilità. Un chip integrato a bassa latenza appositamente progettato per la riproduzione di videochiamate garantisce una perfetta sincronizzazione tra voce e immagini con una latenza di ingresso estremamente bassa di 50 ms.

Le cuffie in questione offrono gommini in silicone di tre diverse misure (S/M/L), così da poterle indossare al meglio per isolarsi dall’esterno e per evitare che scivolino inavvertitamente. Peraltro, grazie all’abbinamento all’app, sarà possibile personalizzare il suono, grazie all’equalizzatore integrato, oltre a poter aggiornare il firmware tramite OTA, e ad impostare la modalità non disturbare.

Solitamente hanno un costo di quasi 30 euro, ma al momento le porterete a casa a poco più di 13 euro grazie al codice sconto HekkaT13 da inserire nel carrello. Clicca qui per acquistarle.