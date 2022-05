Disponibile iTunes 12.12.4 per Windows

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iTunes 12.12.4 per Windows, versione con integrati fix sul versante sicurezza che consentono di risolvere potenziali vulnerabilità di vario tipo.

In un documento di supporto, Apple riferisce della risoluzione di vulnerabilità legate a Windows 10 con tecnologie quali AppleGraphicsControl, ImageIO, WebKit e altro ancora.

iTunes per Windows consente di gestire l’intera raccolta di file multimediali in un unico posto, acquistare musica e film su iTunes Store e sincronizzare i contenuti dal computer ad iPhone, iPad o iPod touch.

iTunes per Windows si scarica da qui o in alternativa (se non riuscite ad aprire il Microsoft Store) da qui (versione a 64 bit) o qui (versione per Windows a 32 bit). Il requisito minimo è Windows 10 versione 16299.0 o successiva