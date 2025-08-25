Facebook Twitter Youtube

QNAP TVR-AI200, registra video da 16 videocamere di sicurezza

QNAP ha presentato TVR-AI200, un Network Video Recorder, capace di registrare e e gestisce i flussi video provenienti da telecamere IP, permettendo di archiviare e consultare immagini di sorveglianza in maniera centralizzata.

Installazione e sicurezza

Il TVR-AI200 si distingue per due elementi messi in evidenza dall’azienda: la possibilità di configurare fino a 16 telecamere tramite porte PoE+ senza ricorrere a cablaggi complessi e la presenza di un processore dedicato alle analisi basate su intelligenza artificiale.

Per queste ragioni rappresenta l’idea in contesti come retail, uffici o magazzini, con un’installazione che può avvenire sia su desktop sia in rack. Supporta l’alimentazione diretta delle telecamere IP tramite standard 802.3at PoE+, con la prospettiva di ridurre tempi e costi di messa in opera. QNAP sottolinea inoltre il design a rete isolata, che consente di operare anche senza connessione Internet, limitando i rischi legati alla sicurezza informatica.

Specifiche tecniche e Ai

Dal punto di vista tecnico il dispositivo dispone di uscita HDMI 4K per visualizzare fino a 16 canali in alta definizione e di due alloggiamenti per dischi da 2,5 o 3,5 pollici, con capacità massima dichiarata di 24 TB in RAID 1. L’azienda cita la compatibilità con oltre 200 marchi e 9.000 modelli di telecamere conformi agli standard ONVIF.

Le funzioni AI, limitate a due canali, comprendono riconoscimento facciale e conteggio delle persone, pensati in particolare per applicazioni legate al controllo accessi o all’analisi dei flussi di visitatori nei negozi. La gestione è supportata dal software QVR di QNAP, che include rilevamento di intrusioni e movimenti sospetti, notifiche via SMS o e-mail e strumenti per il backup e la gestione centralizzata di più registratori.

Posizionamento sul mercato

Il TVR-AI200 si colloca quindi come proposta per le piccole e medie imprese che necessitano di un sistema di sorveglianza scalabile e dotato di funzioni avanzate, pur restando da verificare in che misura le promesse di semplicità e intelligenza artificiale possano fare la differenza rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato.

