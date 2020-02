Qualcomm accelera lo sviluppo dei visori Extended Reality con il design di riferimento Snapdragon XR2 5G

Non c’è dubbio che il prossimo passo per far convergere le piattaforme creative, di analisi, studio e intervento sulla realtà come gli strumenti per effettuare operazioni a distanza ma anche quelli per ricreare mondi inesistenti all’interno di giochi complessi sia quello di realizzare visori per la Realtà Estesa sempre più potenti ed efficienti in grado non solo di sfruttare la potenza delle CPU collegate ma anche la velocità di trasmissione del 5G per una riposta immediata anche ad eventi che si svolgono ad elevata distanza o che richiedono una analisi dei dati ad altissima efficienza.

Qualcomm ha presentato nel suo evento del 25 Febbraio un nuovo visore con design di riferimento a realtà estesa (XR) basata sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2, rendendola il primo design di riferimento XR abilitato al 5G al mondo che offre prestazioni superiori, immersività e interattività.

Il design di riferimento semplifica le tecnologie complesse e consente ai clienti di portare la prossima generazione di dispositivi di realtà aumentata (AR), realtà virtuale (VR) e realtà mista (MR) di qualità premium ai produttori e ai consumatori nel 2020.

Alimentato dalla piattaforma Snapdragon XR2, il design di riferimento ha il doppio delle prestazioni della CPU e della GPU, una larghezza di banda video 4 volte maggiore, una risoluzione 6 volte maggiore e un miglioramento AI di 11 volte superiore rispetto all’attuale piattaforma XR.

Il design di riferimento supporta fino a sette telecamere, è dotato di due telecamere interne, una per ciascun occhio per supportare il tracciamento oculare. Comprende anche quattro telecamere esterne, due telecamere RGB e due per il rilevamento della testa che possono anche essere utilizzate per generare mappe di profondità accurate. Questo design di riferimento consente ai partner di assemblare diverse configurazioni con una telecamera aggiuntiva per il tracciamento del viso e delle labbra o una seconda telecamera monocromatica per il monitoraggio del controller.

Per la prima volta su un visore XR viene gestito anche il 5G con il sistema modem-RF 5G Qualcomm Snapdragon X55 per consentire agli OEM di sviluppare rapidamente dispositivi 5R XR per reti globali.

Con il supporto nativo per 5G mmWave e sub-6 GHz, il design di riferimento è stato testato e validato sull’infrastruttura 5G di Ericsson che fornisce una connessione a bassa latenza.

La piattaforma 5G di Ericsson include 5G Core dual mode in un cloud distribuito e reti radio che soddisfano le esigenze delle applicazioni a bassa latenza e supportano molti modelli di business come le reti private e le reti mobili pubbliche su una specifica sotto-rete. Con il framework di calcolo distribuito che sblocca l’XR illimitato, l’elaborazione su dispositivo può ora essere aumentata con il calcolo sul Multi-Access Edge Computing (MEC) tramite una connessione 5G o su un PC vicino utilizzando una connessione wireless a 60 GHz, per per raggiungere un nuovo livello di immersività e esperienze mai viste prima.

Oltre ai componenti già citati, il design di riferimento include un emettitore IR per il tracciamento manuale e il rilevamento della testa con localizzazione e mappatura simultanea (SLAM).

Altre funzioni abilitate includono comandi audio e vocali 3D e supporto LCD a doppio pannello 2Kx2K per occhio. Il design di riferimento include le tecnologie di partner tra cui la capacità di tracciamento elettromagnetico Atraxa di Northern Digital Inc. (NDI) che consente un controllo 6DoF accurato a bassa latenza e il monitoraggio dei dispositivi periferici senza restrizioni di visibilità. La compatibilità con il tracciamento oculare incorporato di Tobii include Tobii Spotlight Technology.

Con il supporto per video a 360 ° 8K, Snapdragon XR2 offre opportunità per una nuova generazione di contenuti video completamente immersivi e altamente interattivi. Tale risoluzione elimina quasi tutta la pixelation e migliora la qualità dell’immagine per esperienze sensoriali più forti. Inoltre, una frequenza di 60 fps consente il rendering ad alta definizione di replay al rallentatore o scene di film, consentendo agli spettatori di vedere quadruplicati i dettagli.

Goertek ha sviluppato il fattore di forma del progetto di riferimento (lo vedete nell’immagine) per consentire ai produttori globali di scalare e costruire rapidamente dispositivi AR, VR e MR per uso commerciale. Il design di riferimento di Snapdragon XR2 dovrebbe essere disponibile per partner selezionati nei prossimi mesi. Per ulteriori informazioni, visitate la pagina dei prodotti della piattaforma Snapdragon XR2 5G.