Le cuffie Marshall Monitor II ANC in preordine: arrivano il 17 marzo

Appena presentate le nuove cuffie Marshall Monitor II ANC, le nuove cuffie senza fili con due caratteristiche di punta: hanno la ricarica USB-C e, come suggerisce il nome, offrono la tecnologia di cancellazione attiva del rumore.

Queste nuove cuffie vanno a sostituire la prima versione lanciata nel 2017, con un rinnovamento che parte fin dalla struttura, caratterizzata nelle Marshall Monitor II ANC da cerniere metalliche rotanti che ne consentono il ripiegamento per facilitarne il trasporto attraverso la sacca in tessuto denim presente in dotazione.

Montano padiglioni di tipo over-ear con rivestimento in ecopelle e classico logo Marshall in bianco sulla superficie esterna. I driver sono da 40 millimetri e promettono una copertura delle frequenze compresa tra 20 Hz e 20 kHZ, con sensibilità pari a 96 dB, impedenza di 32 Ohm e codec aptX.

Pesano circa 320 grammi e sono dotate della più recente tecnologia Bluetooth 5.0 ed entrambi i padiglioni sono dotati di un tasto fisico: a sinistra, per gestire la tecnologia ANC, a destra, per richiamare l’assistente vocale con una pressione prolungata e cambiare equalizzazione con un click rapido.

Dal punto di vista dell’autonomia, le nuove Marshall Monitor II ANC promettono 45 ore di funzionamento con una sola carica che scendono a 30 ore con cancellazione del rumore attiva. La ricarica avviene collegandole a un powerbank o un alimentatore attraverso la porta USB-C che promette 5 ore di musica ininterrotta con una ricarica rapida di 15 minuti.

In alternativa c’è sempre la presa AUX per usarle con il filo anche con la batteria completamente scarica in quest’ultimo caso però senza ANC attivo. Come dicevamo saranno commercializzate a partire dal 17 marzo ma si possono preordinare già oggi anche su Amazon. Il prezzo è di 299,99 euro.

