Qualcomm vuole allungare la vita degli Android

Google ha già annunciato il suo impegno per prolungare nel tempo il supporto ai terminali Pixel, ed ora anche Qualcomm estende il periodo di rilascio degli aggiornamenti fino a 8 anni a un numero maggiore di terminali Android.

Ricordiamo che Qualcomm ha già annunciato l’estensione del periodo di supporto per i terminali funzionanti con Qualcomm Snapdragon 8 Elite da ottobre 2024. Quindi i primi sono stati Galaxy S25, Xiaomi 15, OnePlus 13 e Asus Rog Phone 9.

Grazie alla nuova collaborazione tra Qualcomm e Google anche i futuri smartphone basati sui chipset Snapdragon 8 e Snapdragon 7 beneficeranno fino a otto anni consecutivi di aggiornamenti software e anche di sicurezza.

Occorre rilevare che otto anni consecutivi significa però che nel periodo di supporto è incluso anche il primo anno di lancio, quindi in pratica gli anni di supporto effettivi sono sette. In ogni caso si tratta di una Ottima notizia, perché non solo i modelli top di gamma più costosi, ma anche terminali Android in fasce di prezzo inferiori beneficeranno del periodo di supporto esteso.

Qualcomm precisa che le sue piattaforme Snapdragon precedenti non possono beneficiare del supporto esteso e che l’accodo attuale con Google vale per le prossime cinque generazioni di hardware.

Grazie a questa novità di Qualcomm in collaborazione con Google i costruttori di terminali possono implementare gli aggiornamenti senza dover apportare modifiche significative nella piattaforma e nel codice proprietario sul dispositivo. Ma anche se per i costruttori gli aggiornamenti risulteranno più semplici, più veloci e meno costosi, la scelta finale di svilupparli e rilasciarli spetta sempre al costruttore.

In passato l’universo Android ha lasciato un po’ a desiderare in termini di aggiornamenti e supporto, ma la situazione è cambiata, grazie alla maggiore attenzione sulla durata dei dispositivi e anche sul loro impatto ambientale. Due tematiche sempre più centrali per marchi e costruttori.

