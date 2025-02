Google Password Manager ora supporta la sincronizzazione con iOS

Pubblicità

Seppur pratiche da usare le passkey finora sono per lo più rimaste confinate al sistema dove sono state create, perché salvate in Apple iCloud oppure in un account Google: ora finalmente i due universi si parlano grazie al supporto iOS di Google Password Manager.

Le passkey sono un’alternativa semplice e sicura alle password. Sfruttando una passkey è possibile accedere ai propri account usando tecnologie qual il riconoscimento del volto, l’impronta, o il blocco schermo dello smartphone, ad esempio un PIN.

Si tratta di chiavi digitali univoche facili da usare e più sicure, che non vengono mai archiviate sui server web e rimangono sul dispositivo, e i cybercriminali non possono intercettarle con una violazione di dati o farsele inviare dall’utente con l’inganno (a differenza delle password, le passkey possono esistere solo sui dispositivi veri e propri; non possono essere annotate o comunicate accidentalmente a un malintenzionato).

Su iPhone, iPad, Mac e Apple TV le passkey si sincronizzano grazie al Portachiavi iCloud sfruttando la crittografia end-to-end. Funzionano nelle app e sul web, e l’utente può fare il login in siti o app su dispositivi non Apple, usando semplicemente l’iPhone.

Anche Google Chrome supporta le passkey, funzionalità che è possibile aggiungere al proprio account Google, consentendo l’autenticazione sicura con alcune app e servizi di terze parti.

Il sito statunitense ArsTechnica spiega che fino a pochi giorni addietro, quando si salvava una passkey nell’account Google su Windows, questa non era sincronizzata con iCloud, in altre parole le passkey gestite da iCloud non erano sincronizzabili con gli account Google.

Questo problema è stato risolto e le versioni di Chrome per le varie piattaforme che sfruttano Google Password Manager (GMP) come gestore di password (si richiama aprendo questo link da Chrome) permettono di salvare le password nel proprio Account Google o sul proprio dispositivo.

Google Password Manager GMP ora sincronizza le password dell’utente loggato tenendo conto di eventuali cambi, non solo in Chrome, ma anche in app iOS quali Kayak, eBay o LinkedIn. Quando si crea una password con un’app indipendente ora è possibile scegliere se la sincronizzazione deve passare da iCloud o GPM, e quindi le passkey create con Chrome per Android, Windows o macOS, funzioneranno da subito anche con le app iOS.

Le passkey sono sincronizzate sfruttando la cifratura end-to-end come richiesto dalle specifiche FIDO curate dalla FIDO Alliance.