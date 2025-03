iPhone 16e piace ma con compromessi nelle prime recensioni

Pubblicità

Il nuovo terminale Apple a prezzo (relativamente) più abbordabile iPhone 16e arriva nei negozi e in consegna a chi lo ha preordinato venerdì 28 febbraio e alla vigilia, come di rito, negli USA appaiono le prime recensioni: il terminale piace per design e prestazioni, per la lunga autonomia, ma nel complesso viene penalizzato da alcuni compromessi e rinunce rispetto agli altri modelli.

Nella maggior parte delle recensioni iPhone 16e viene lodato per il design estremamente curato, per la bontà dello schermo OLED e anche per le prestazioni erogate da A18, lo stesso potente chip degli iPhone 16. Pronto per Apple Intelligence.

Nei videogiochi alcuni sentono la mancanza della quinta GPU, presente negli iPhone 16, come rileva Cnet, ma il conteggio si ferma a quattro GPU in iPhone 16e. Anche il battesimo del fuoco del primo chip modem 5G Apple sembra superato: TheVerge ha provato iPhone 16e fianco a fianco a un iPhone 16 con lo stesso operatore, eseguendo le stesse operazioni negli stessi luoghi, non ha notato differenze nelle prestazioni.

Anzi, in alcuni casi iPhone 16e ha addirittura segnato prestazioni di rete superiori a iPhone 16 con chip modem Qualcomm, come successo a Tom’sGuide. Ma il vantaggio principale è dato dalla maggiore efficienza energetica: i consumi inferiori di Apple C1 contribuiscono alla lunga autonomia di iPhone 16e.

Per l’utente che punta al sodo e non è troppo interessato alle specifiche tecniche dettagliate iPhone 16e è l’iPhone più economico. Ma se nel corso degli anni e dei modelli avete apprezzato la doppia o tripla fotocamera, MagSafe o la ricerca di precisione di Apple Dov’è per cercare gli AirPods smarriti, i compromessi del nuovo iPhone 16e potrebbero risultate po’ scomodi.

Per questa ragione, anche in considerazione dell’aumento di prezzo, iPhone 16e parte da 729 euro in Italia, gli appassionati Apple non prenderanno in considerazione un Android economico, ma potrebbero rivolgersi a iPhone 15 oppure al mercato dei ricondizionati.

