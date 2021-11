Qualcomm e BMW collaborano per la guida automatica

Qualcomm annuncia una collaborazione con BMW per portare gli ultimi progressi nelle tecnologie di assistenza alla guida, e i prodotti della sua piattaforma Snapdragon Ride, alla prossima generazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e alle piattaforme di guida automatizzata (AD) di BMW Group.

Sfruttando l’esperienza di entrambe le aziende nell’innovazione, BMW Group e Qualcomm Technologies estenderanno il loro rapporto di lunga data per offrire esperienze di guida sicura, intelligente e sofisticata ai veicoli di BMW Group. Lo stack di guida automatizzata di prossima generazione di BMW sarà basato sul system-on-chip (SoC) di visione Snapdragon Ride, sulla percezione della visione e sui controller SoC di calcolo centrale ADAS gestiti dalla piattaforma di servizi Qualcomm Car-2-Cloud.

BMW Group è leader del settore nell’innovazione dell’assistenza alla guida da oltre due decenni. Nella sua ricerca per continuare ad espandere un ampio portafoglio di sistemi di assistenza alla guida, BMW Group utilizzerà Qualcomm Technologies per portare uno spettro completo di funzioni ADAS/AD, compresa la visione computerizzata della telecamera anteriore, posteriore e surround in un SoC dedicato alla visione computerizzata, così come un controller di calcolo centrale ADAS ad alte prestazioni, per ospitare la politica di guida di BMW e altre funzioni di pianificazione e guida.

«BMW ha scelto Qualcomm Technologies come nostro partner tecnologico e fornitore di soluzioni di sistema sulla base dell’ampiezza e della profondità del portafoglio dell’azienda, così come della comprovata esperienza nel calcolo, nella connettività, nella computer vision, nei semiconduttori avanzati e nelle tecnologie di assistenza alla guida» dechiara Nicolai Martin, SVP Driving Experience, BMW Group. «Non vediamo l’ora di lavorare in rapporto diretto con Qualcomm Technologies per costruire la nostra piattaforma ADAS/AD di prossima generazione, così come per continuare a fornire esperienze di guida di livello mondiale ai nostri clienti».

«Il nostro annuncio di oggi con BMW è l’inizio di una nuova era nel settore automobilistico dove due leader tecnologici si sono uniti per progettare e sviluppare un elemento chiave dello Snapdragon Digital Chassis per l’automobile di prossima generazione» commenta Cristiano Amon, presidente e CEO di Qualcomm Incorporated. «Siamo molto orgogliosi di questa pietra miliare e non vediamo l’ora di portare su strada i nostri prodotti progettati congiuntamente».

