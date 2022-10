Qualcomm prevede di restare fornitore modem 5G per iPhone 15 e iPhone 16

Da tempo si vocifera che Apple stia sviluppando un suo chip-modem per i futuri iPhone. Al momento ha un accordo con Qualcomm (le aziende hanno stipulato nel 2019 un accordo di licenza della durata di sei anni, con possibilità di proroga per ulteriori due anni, e un accordo pluriennale per la fornitura di chipset) ma la società statunitense specializzata in ricerca e sviluppo nel campo delle telecomunicazioni senza fili ritiene che resterà fornitore dei chip-modem per i futuri iPhone 15 e iPhone 16.

A riferirlo è Macrumors citando una nota dell’analista Jeff Pu di Haitong International Securities, secondo il quale Qualcomm potrebbe rimanere fornitore di chip-modem per gli iPhone fino al 2024 e in particolare del non ancora annunciato modem Snapdragon X75. Al pari dello Snapdragon X70, l’X75 dovrebbe essere realizzato con il nodo produttivo di 4nm di TSMC, con miglioramenti dal punto di vista dei consumi.

A giugno anche l’analista Ming-Chi Kuo di TF International Securities aveva indicato che Qualcomm sarebbe rimasto il fornitore di chip-modem 5G per tutti gli iPhone fino ad almeno il 2023, evidenziando problematiche che avrebbero finora impedito a Apple di portare a termine lo sviluppo di un suo chip dedicato.

I futuri iPhone 15 dovrebbero integrare il modem Snapdragon X70, annunciato a febbraio di quest’anno. Al pari del modem X65 degli iPhone 14, l’X70 supporta – teoricamente – download fino a 10 Gbps, integra funzionalità che dovrebbero migliorare le connessioni in generale, offrire copertura migliore, una migliore qualità del segnale, latenza minore e garantire un’efficienza energetica migliorata fino al 60%.

Apple ha più volte evidenziato le royalty a suo dire eccessive che è costretta a pagare per ogni dispositivo (si parla di 7,50$ per ogni iPhone venduto) ma pochi giorni addietro la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il tentativo di Apple che voleva l’annullamento di alcuni brevetti su 5G e tecnologie wireless nell’istanza che vedeva contrapposta la Casa di Cupertino con Qualcomm.

