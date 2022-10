Kit spazzole 7-in-1 per pulire il computer a 3,78 euro

Non serve riempire un astuccio di svariati strumenti per pulire schermi, tastiere e quant’altro: vi basta acquistare un kit come quello attualmente in sconto a soli 3,78 euro.

E’ infatti molto compatto – misura all’incirca 12,5 x 4,5 x 3 centimetri e pesa 80 grammi – da poter facilmente entrare in una tasca o direttamente in borsa o nello zaino, e la scocca esterna è costruita in solido ABS in modo da poter resistere ad urti e leggeri schiacciamenti.

Quelli che offre sono complessivamente 7 diversi strumenti utili per svariate occasioni. Ad esempio sul lato esterno è incollato un pezzo di panno in fibra con cui poter rimuovere macchie e ditate da schermi e monitor, mentre facendo scorrere un pulsante è possibile estrarre un grande pennello per rimuovere i granelli di polvere più grossi da superfici e tastiere.

Rimuovendo poi il tappo fissato all’estremità opposta al pennello si accede ad un estrattore con cui sganciare facilmente i tasti delle tastiere e pulire poi agevolmente il fondo. All’interno di questo scompartimento c’è anche un pennellino munito di una spugna floccata da un lato e una punta in silicone dall’altro, insieme ad una piccola spazzola, utili per andare a rimuovere lo sporco che si incastra in punti difficili da raggiungere.

Per finire, un piccolo flacone spray da 5 ml che si può riempire con acqua o liquido detergente, come quello ad esempio che si compra dall’ottico, con cui ottimizzare la pulizia degli schermi.

Chi desidera acquistare questo ingegnoso set di strumenti al momento può approfittare di un’offerta lampo che permette di risparmiare il 77%, perciò anziché 16,94 euro lo si compra a 3,78 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.