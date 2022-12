Qualsiasi tenda diventa Smart col motorino Xiaomi Mijia

Va bene accendere e spegnere le luci, sbloccare porte e cancelli, e controllare la TV con la voce. Ma quanto può esser comodo farsi aprire e chiudere le tende da un robot? Ebbene, sappiate che non dovete cambiarle perché con il motorino Xiaomi Mijia le rendete Smart in una manciata di secondi.

Non va cambiato nulla

Il bello di questo sistema è proprio questo: non bisogna rinunciare alle proprie tende preferite, cercate in lungo e in largo per trovare quella giusta che si adattasse ai propri gusti e alla mobilia della stanza in cui si trovano.

E non bisogna neppure cambiare il tipo di palo al quale sono agganciate, perché questo motorino WiFi di Xiaomi è compatibile con qualsiasi binario a U, ad H e con le aste tubolari cosiddette romane.

L’unico requisito

L’unica cosa da controllare prima di acquistare questo sistema è la misura dei binari: per le aste romane il diametro del tubo dev’essere almeno di 25 mm e non più lungo di 100 mm, mentre per i binari a U l’apertura massima supportata è di 8 mm, per quelli ad H invece si può arrivare a 10 mm. E funziona anche su binari angolari.

Se questo requisito è rispettato, il gioco è fatto. Questo sistema si controlla tramite l’app Mijia da installare su iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, dove poi si possono configurare vari parametri.

Come funziona

Si può ad esempio pigiare il pulsante per aprire e chiudere le tende (si può fare direttamente anche coi comandi vocali), oppure si può programmare queste due azioni ad un orario predefinito, in modo da aprire le tende quando suona la sveglia e chiuderle quando ci si corica a letto.

Non solo: supportano gli altri dispositivi della gamma Mijia, quindi si possono creare azioni combinate che permettono di controllare le tende in base ad altre azioni, ad esempio chiudendole quando si accende la TV o aprirle quando si rientra a casa.

Il motorino è grande all’incirca 12 x 10 x 4,5 centimetri e incorpora una batteria ricaricabile tramite USB-C da 6.400 mAh che promette un’autonomia di 6 mesi con una sola carica.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, potete comprarlo in sconto: anziché 214,02 € risparmiate il 55% quindi lo pagate 96,31 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.