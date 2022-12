Proton Drive porta l’archivio cloud crittografato su iPhone

La startup per la privacy con sede in Svizzera Proton ha annunciato la disponibilità di app mobili per il suo servizio di cloud storage Proton Drive, fornendo agli utenti un modo più semplice per caricare, archiviare e condividere file in modo sicuro dai dispositivi iOS e Android.

Tutti i file e le cartelle caricati sul servizio di archiviazione sono protetti dalla crittografia end-to-end open-source e pubblicamente sottoposta a revisione, che utilizza chiavi di crittografia on-device così da garantire che nessun altro – nemmeno Proton – abbia mai accesso ai contenuti. Questo si applica a metadati associati, come nomi di file e cartelle, dimensioni reali del file, estensioni di file, miniature e altro ancora.

I dati caricati e archiviati sui server di Proton risiedono nei data center in Svizzera e Germania, offrendo agli utenti forti protezioni legali, visto che la società afferma di non rientrare nella giurisdizione degli Stati Uniti e dell’UE e di non essere soggetta ad accordi di condivisione delle informazioni. Non ci sono limiti di dimensione ai file che è possibile caricare, quindi gli utenti potranno condividere e trasferire file di grandi dimensioni in modo sicuro.

Le app offrono anche l’accesso offline a file e cartelle in modo da poterli aprire senza una connessione internet. Se l’accesso offline viene attivato per un file o una cartella, questi vengono crittografati e salvati sul dispositivo in modo da potervi accedere solo tramite l’app Proton Drive.

Inoltre, gli utenti possono generare collegamenti di condivisione sicuri dall’app stessa, così da poter condividere con altri utenti, anche se questi non hanno un account Proton.

Proton Drive offre una versione gratuita con 1 GB di archiviazione cloud, mentre gli utenti che si abbonano al piano da 500 GB di archiviazione crittografata dovranno pagare 9,99 euro al mese tramite il piano Proton Unlimited, ottenendo anche Proton Mail, Proton Calendar e Proton VPN.

C’è anche un abbonamento individuale a Proton Drive che offre 200 GB di spazio di archiviazione per 3,99 euro al mese.

L’app per iPhone e iPad si scarica direttamente su App Store a questo indirizzo, mentre quella per Android la si trova direttamente su Google Play Store.