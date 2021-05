Raccolta rifiuti con veicoli elettrici a Copenaghen

La capitale danese ha un piano ambizioso per arrivare ad emissioni zero già entro il 2025; con l’introduzione dei nuovi veicoli elettrici per la raccolta rifiuti, la città di Copenaghen fa un passo in più verso il raggiungimento dei propri obiettivi. Il piano prevede che i primi mezzi entrino in servizio già a partire dal prossimo anno.

“Questo è un progetto davvero entusiasmante. I veicoli sono solo una parte della transizione, poiché questa riguarderà anche l’infrastruttura di ricarica, un progetto già di per sé enorme. Il piano prevede che i mezzi escano due volte al giorno e si ricarichino nel restante periodo di tempo. La ricarica rapida avverrà tra i due turni mentre quella lenta verrà effettuata nel corso della notte, al di fuori delle ore di punta, quando l’energia elettrica è più ecologica ed economica”, ha speigato Per Fischer, Contract Manager presso Amager Resource Center (ARC), l’azienda che si occuperà della raccolta e gestione dei rifiuti domestici.

Il piano prevede che almeno 100 mezzi elettrici per la raccolta rifiuti siano operativi a Copenaghen entro il 2025. “Sebbene la decisione di procedere con l’investimento in veicoli BEV sia stata presa con l’obiettivo di azzerare le emissioni, ci sono anche altri vantaggi per i residenti di Copenaghen”, prosegue Per Fischer. “In primo luogo, ci sarà meno inquinamento da polveri sottili nell’aria, poiché il motore elettrico è completamente privo di emissioni. In secondo luogo, il rumore dei veicoli per la raccolta rifiuti verrà notevolmente ridotto, si sentirà solamente il rumore dei cassonetti che si svuotano”.

L’ordine da parte di ARC e dal Comune di Copenaghen apre la strada al settore dei trasporti green. “Questo ordine è la prova di una città ambiziosa che sta prendendo molto sul serio l’agenda verde. Quindi è un progetto incredibilmente entusiasmante al quale partecipare”, ha evidenziato Anton Freiesleben, Direttore Vendite di Scania Danimarca. “Copenaghen è in prima linea in questo ambito, anche nel contesto globale. Ci sono molte persone che seguono questo progetto in tutto il mondo”.

I veicoli impegnati nella raccolta rifiuti di Copenaghen, a partire dal 2022, sono Scania 25 L. La cabina L è ideale per il contesto urbano grazie all’accesso ribassato, il 25 si riferisce invece alla potenza del motore elettrico, che è di 230 kW (310 CV) in continuo e di 295 kW (400 CV) di picco.

