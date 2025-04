Ray-Ban Meta amplia le funzioni AI in Europa

Grazie a una imminente serie di aggiornamenti software, gli occhiali smart Ray-Ban Meta diventeranno molto più utili, questa volta anche per gli utenti in Europa, con la traduzione vocale in tempo reale, una serie di funzionalità di Intelligenza Artificiale AI avanzate e altro ancora.

Finora queste funzionalità erano disponibili solamente in versione accesso anticipato e solo in USA, Canada e in un ristretto numero di paesi, ora invece il rilascio interessa tutti i mercati e le nazioni in cui sono disponibili i Ray-Bn Meta.

Grazie alla traduzione in tempo reale in Italiano, Inglese, francese e spagnolo gli utenti degli occhiali smart che chiedono indicazioni all’estero ottengono la traduzione vocale nella loro lingua preferita.

Scaricando il pacchetto delle lingue la traduzione live funziona anche senza connessione Wi-Fi o rete cellulare. Gli interlocutori possono leggere la trascrizione tradotta della conversazione sullo schermo dello smartphone di chi indossa Ray-Ban Meta.

Meta anticipa che presto gli utenti degli occhiali smart potranno anche inviare messaggi diretti, foto, audio e anche effettuare videochiamate via Instagram. Una funzione che sempre in USA e Canada era già disponibile anche per WhatsApp oltre che le app native di messaggistica di iPhone e Android.

Sempre tramite gli occhiali smart si potranno ascoltare i propri servizi streaming preferiti con il supporto in arrivo per Spotify, Apple Music, Amazon Music e anche Shazam. Nei prossimi giorni non solo in USA e Canada ma anche in Europa arriverà la possibilità di conversare liberamente con Meta AI, in grado di vedere continuamente ciò che vede l’utente.

Oltre all’espansione della disponibilità commerciale con lanci in India, Messico ed Emirati Arabi, i Ray-Ban Meta sono ora disponibili nella nuova colorazione Skyler Shiny Chalky Gray con lenti Transitions Sapphire.

Ricordiamo che il prototipo Orion mostra il futuro degli occhiali smart secondo Meta. Per le notizie sull’intelligenza artificiale si parte da questa pagna di macitynet.