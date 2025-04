WhatsApp, funzione privacy nelle conversazioni per bloccare l’esportazione delle chat

La privacy su WhatsApp si basa sul fatto che le chiamate e i messaggi personali sono protetti dalla crittografia end-to-end, in modo che solo il mittente e il destinatario possano vederli, ascoltarli o condividerli.

GLi sviluppatori hanno sviluppato diversi livelli di privacy, come i messaggi effimeri e il lucchetto chat, per garantire una maggiore sicurezza e ora è disponiible un nuovo livello di privacy chiamato “Privacy avanzata della chat”.

Questa nuova impostazione disponibile sia nelle chat che nei gruppi impedisce alle persone di portare i contenuti al di fuori di WhatsApp, garantendo così una privacy maggiore.

Gli sviluppatori riferiscono che se l’impostazione è attiva, è possibile impedire agli altri di esportare le chat, scaricare automaticamente i file multimediali sul telefono e usare i messaggi per le funzioni IA. In questo modo tutti i partecipanti avranno maggiore fiducia che nessuno potrà esportare ciò che viene detto nella chat.

I gruppi di WhatsApp sono sempre più un’estensione delle reti di persone nel mondo reale, alcune delle quali molto più vicine di altre. Secondo gli sviluoppatori, questa funzione può essere usata al meglio nei gruppi in cui si potrebbe non conoscere bene tutti ma i cui contenuti sono comunque di natura sensibile, ad esempio nel caso in cui i partecipanti a un gruppo di sostegno parlino di problemi di salute oppure quando si desidera organizzare una community incentrata su un tema che ci sta a cuore.

Puoi attivare questa funzione basterà toccare il nome della chat, quindi “Privacy avanzata della chat”. Gli sviluppatori riferiscono che questa è la prima versione della funzione e di avere in programma di aggiungerne altre per una protezione maggiore.

La novità non è ancora per tutti: se non la vedete dovrebbe apparire nelle prossime ore o nei prossimi giorni…

