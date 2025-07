Razer Adjustable Laptop Stand, il supporto per PC portatili con regolazione della tensione

Tra i supporti per laptop attualmente in commercio il Razer Adjustable Laptop Stand di recente commercializzazione si distingue per un sistema che consente di calibrare con precisione sia l’altezza che l’inclinazione grazie a due punti di articolazione e a una tensione delle cerniere regolabile tramite chiave esagonale.

Questa caratteristica permette di ottenere una stabilità maggiore rispetto a molte soluzioni concorrenti, spesso limitate a posizioni predefinite o a meccanismi meno resistenti che alla lunga tendono ad usurarsi perdendo gradualmente la forza della tenuta.

Realizzato in alluminio anodizzato con lavorazione CNC, questo supporto è in grado di sorreggere laptop e dispositivi con schermo fino a 18 pollici e per un peso massimo di circa 3 kg.

Permette di rialzare il computer partendo da un’altezza minima di circa 5 cm fino a un massimo di 28 cm, con la possibilità di inclinare il piano di appoggio fino a 70 gradi, adattandosi così a diverse esigenze ergonomiche e d’uso, sia in ambito professionale che per il gaming.

Sono inoltre presenti cuscinetti antiscivolo per migliorare la stabilità e la sicurezza del computer, e la superficie di appoggio presenta ampie prese d’aria studiate per favorire il raffreddamento passivo della macchina.

Inoltre, il supporto è pieghevole e raggiunge uno spessore inferiore ai 5 cm quando ripiegato, il che lo rende particolarmente tascabile anche nell’ottica di volerselo portare in giro infilandolo in uno zaino.

Disponibilità e prezzo

Il Razer Adjustable Laptop Stand costa 69,99 €, è disponibile in due varianti di colore – Nero e Mercury – ed è in vendita anche su Amazon.

