Razer Cynosa V2, la tastiera RGB da gaming economica ma pronta per Fortnite

E’ arrivata la nuova edizione della Cynosa Chroma di Razer, nominata “la tastiera gaming a membrana più venduta negli Stati Uniti” secondo The NPD Group: il nome completo ufficiale è Razer Cynosa V2 e a differenza della maggior parte delle tastiere da gioco entry-level che offrono una illuminazione a zone limitate, questa dispone di effetti luminosi avanzati in ogni singolo tasto con Razer Chroma RGB.

Questa nuova tastiera, economica ma versatile, si sincronizza con una libreria – in continua espansione – di effetti luminosi integrati in Chroma per oltre 150 giochi famosi, tra cui spiccano Fortnite, Overwatch, Apex Legends, Warframe e molti altri ancora. Per comodità sono stati aggiunti nuovi controlli multimediali dedicati, inoltre ai giocatori permette di mantenere ordinata la propria scrivania grazie alle nuove scanalature per i cavi poste sul retro della tastiera che consentono di instradarli in tre direzioni.

Silenziosa e morbida, questa tastiera risulta particolarmente comoda anche nelle sessioni di gioco più lunghe e impegnative. Come dicevamo è possibile personalizzare i singoli tasti – nel senso che ogni tasto ha la sua luce LED personalizzabile, a differenza di una illuminazione a zona che può coprire solo alcune zone verticali della tua tastiera – con oltre 16,8 milioni di colori e una suite di effetti tra cui scegliere, ottenendo così particolari effetti di luce dinamici che compaiono mentre si gioca. I giocatori possono mappare i comandi tramite Razer Synapse 3, con il quale è possibile anche regolare i vari parametri per adattarla al proprio stile di gioco creando e salvando macro e profili.

Ad esempio i comandi multimediali possono essere configurati per mettere in pausa, riprodurre o saltare contenuti e regolare qualsiasi impostazione, dalla luminosità al volume. Grazie alla sua struttura robusta, Razer Cynosa V2 oltre ad essere in grado di sopportare le sessioni di gioco più intense, è anche resistente agli schizzi d’acqua di minore entità.

Con i suoi tasti retro-illuminati singolarmente, i profili personalizzabili e la serie di titoli supportati in Chroma, Razer Cynosa V2 è una valida alternativa tra le tastiere da gioco RGB attualmente in commercio. Chi fosse interessato all’acquisto può comprarla direttamente sul sito del costruttore al prezzo di 69,99 euro: diversi modelli di tastiere Razer sono disponibili anche da questa pagina di Amazon.

