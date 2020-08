iPhone solo 4G forse arriva a inizio 2021

Apple lancerà i nuovi iPhone 5G a prezzi aggressivi, per lo più in linea o addirittura inferiori a quelli degli attuali iPhone 11 ma non solo: secondo un analista la multinazionale di Cupertino sta anche pensando di lanciare un iPhone 12 4G più economico all’inizio del 2021.

Non è la prima volta che emergono indicazioni in questo senso. Già in aprile un noto leaker ha anticipato i prezzi di listino attesi, praticamente tutti uguali a quelli dei top di gamma attuali, e con iPhone 12 modello base OLED 5G da 5,4” che nel prezzo per gli USA risulta addirittura meno caro di 50 dollari. Naturalmente c’è però anche chi prevede esattamente il contrario, vale a dire in un incremento dei prezzi, nonostante la possibile rimozione dalla confezione degli auricolari con filo AirPods e addirittura forse anche dell’alimentatore.

Invece secondo il report di Wedbush Securities Apple vuole spingere al massimo adozione e vendite, anche in considerazione dell’incertezza e della crisi globali scatenati dalla pandemia, contenendo per quanto possibile i prezzi di listino. Questa strategia, che punta a coprire ogni fascia di prezzo e di mercato, sarebbe la ragione per la quale Apple sta pensando di realizzare anche una versione di iPhone 12 4G dal prezzo più abbordabile rispetto ai modelli con connettività 5G, terminale che sarà lanciato a inizio 2021, forse a febbraio.

Il ragionamento alla base della previsione è plausibile ma occorre anche tenere presente che Apple ha già lanciato quest’anno iPhone SE 2020 e che il modello precedente (targato 2016) è stato seguito da un sostituto solo diversi anni dopo. Per il momento le anticipazioni che emergono dai fornitori di parti e componenti confermano l’arrivo di quattro terminali, tutti 5G e tutti OLED: per tutto quanto è emerso finora sugli iPhone 12 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.

