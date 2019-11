Razer Junglecat, il controller stile Nintendo Switch per smartphone Android e PC

Un controller gaming per smartphone con doppia configurazione, pensato anche per il gioco su desktop: è Razer Junglecat, un accessorio per videogiocatori che porta la precisione e il controllo in stile console sugli smartphone Android.

Tutto nasce dal fatto che i giochi mobile competitivi richiedono un controllo touch di precisione, per cui molto spesso i giocatori hanno le mani che coprono l’azione durante le fasi più concitate del gioco.

Considerato che sono numerosi gli sparatutto in prima persona o i giochi di combattimento che necessitano di puntamenti rapidi e giusto tempismo, i giocatori sono costretti a inventarsi espedienti per capire cosa succede nell’azione mentre cercano di controllare il proprio personaggio.

Razer Junglecat risolve questo problema lasciando libero lo schermo e consentendo ai giocatori di vedere l’intera scena di gioco e rispondere a ogni minaccia fino alla vittoria. Dotato di due levette analogiche e pulsanti bumper su ogni lato, presenta nella parte sinistra una croce direzionale a quattro vie e nella destra quattro pulsanti azione extra.

E’ possibile utilizzare questo controller in due modalità differenti: per il gioco su mobile, è sufficiente collegare uno o entrambi i controller al case incluso e giocare in movimento (i controller possono essere inoltre collegati al controller grip ed essere utilizzati come controller palmari con gli altri modelli di smartphone o tablet), mentre per il gioco su desktop basta associarli al PC.

In entrambi i modi, Razer Junglecat si connette tramite Bluetooth a basso consumo con una risposta a bassa latenza, essenziale nel fare la differenza quando si vuole colpire con efficacia invece di ricevere un pugno da KO. E con oltre 100 ore di utilizzo con una singola carica tramite USB-C, questo controller ha tutto ciò che serve per avere la meglio in lunghe sessioni di gioco.

Il dispositivo si interfaccia con l’applicazione Razer Gamepad App, dalla quale è possibile accedere a una vasta libreria di giochi compatibili e modificare le proprie impostazioni per ciascun gioco, nonché rimappare i pulsanti e i tasti a seconda delle necessità. E’ possibile inoltre regolare la sensibilità della levetta per un puntamento più preciso, fondamentale negli sparatutto in prima persona.

Razer Junglecat viene venduto con le custodie compatibili con Razer Phone 2, Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10+. Lo potete comprare sul sito ufficiale oppure su Amazon per 119,99 euro. Maggiori informazioni sui prodotti Razer in questa sezione del nostro sito.