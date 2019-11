Un quinto dei nuovi iPhone venduti ora negli USA sono iPhone 11

Gli analisti di Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) affermano che il 20% di iPhone venduti negli USA in questo momento sono iPhone 11: un quinto degli iPhone venduti negli Stati Uniti nel trimestre terminato il 28 settembre, erano costituiti dal dispositivo disponibile da sole due settimane nel trimestre in questione.

Un dato interessante è che l’iPhone XR rappresenta ancora il 36% dei dispositivi venduti durante il trimestre di riferimento. L’iPhone 11 rappresenta la metà delle vendite dei tre nuovi modelli, spiega Josh Lowitz, Partner e cofondatore di CIRP.

La decisione di Apple di proporre iPhone con un prezzo di partenza più basso sembra ripagare, ed è un elemento che, secondo CIRP, avrebbe influenzato positivamente le vendite. Il report in questione arriva in concomitanza di altri di simili degli analisti di NPD e Kantar, che confermano vendite forti per gli iPhone.

L’iPhone XR continua a vendere bene, ma anche l’iPhone 11 sembra essere partito alla grande, tenendo conto del breve periodo che è stato messo in vendita. Secondo i dati di CIRP, iPhone 11 Pro e Pro Max, rappresentano il 10% delle vendite.