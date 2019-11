Il catalogo di Apple TV+, tutte le serie tv disponibili al via

Grandi storie in cui credere. Storie originali, che parlano di emozioni, amori, paure, drammi, scoperte, sconfitte, conquiste e che lo fanno con il linguaggio del cinema, dei film e delle serie tv. Sono quelle che Apple propone agli abbonati di Apple TV+, il servizio di tv in streaming di Cupertino disponibile dal 1° novembre 2019.

Su queste grandi storie, Apple ha investito molto (si parla di un budget totale di 6 miliardi di dollari) e continuerà a farlo per costruire un catalogo di qualità e fare un primo importante passo nel mondo della televisione e del cinema. Alcuni titoli, infatti, prima di arrivare nel salotto degli abbonati Apple TV+ sbarcheranno in anteprima nelle sale cinematografiche.

Ecco, di seguito, il catalogo di Apple TV+ disponibile a partire dal 1° novembre: da The Morning Show a Dickinson, passando da Snoopy in the Space e See, i programmi più attesi della televisione marchiata Mela morsicata.

Il catalogo di Apple TV+

The Morning Show

“The Morning Show” è una serie interpretata da Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, che sono anche le produttrici esecutive, e ci porta dietro le quinte di un popolare talk show del mattino, dove regna una spietata competizione e una spasmodica ricerca del potere. Fra il cast figura anche Steve Carell. La serie tv sarà disponibile già dal 1° novembre 2019.

Dickinson

“Dickinson” è una commedia di formazione dai toni amari che, ripercorrendo la vita della giovane poetessa ribelle Emily Dickinson, mette a nudo i limiti della società, della condizione femminile e della concezione familiare dell’epoca.

Nel cast della serie tv Dickinson, accanto ad Hailee Steinfeld, reciteranno Jane Krakowski, Toby Huss, Ella Hunt e Adrian Blake Enscoe, Wiz Khalifa e John Mulaney. Creato da Alena Smith, Dickinson vuole raccontare, con un linguaggio contemporaneo e una ambientazione ottocentesca, la vita nella società e in famiglia dal punto di vista della poetessa.

For All Mankind

“For All Mankind” è la nuova serie creata da Ronald D. Moore che racconta che cosa sarebbe successo se la corsa allo spazio non fosse mai finita e se il programma spaziale fosse rimasto al centro delle speranze e del sogno americano. Ambientata dal 1969 al 1974, la serie tv ha permesso la messa in scena degli eventi storici dopo il primo allunaggio della storia, compiuto non dagli americani ma dai russi, immaginando una storia diversa per Ted Kennedy, per Nixon e per tutti gli americani. E’ già stata ordinata una seconda stagione di For All Mankind. I primi tre episodi saranno rilasciati il 1° novembre su Apple TV+.

Helpsters

Dai creatori di “Sesamo apriti” è arrivata “Helpsters”, una serie per bambini che ha come protagonisti Cody e un’allegra brigata di mostri che amano risolverei i problemi. La serie tv sarà disponibile già dal 1° novembre 2019.

Snoopy nello spazio

“Snoopy nello spazio” è la nuova serie originale di Peanuts Worldwide e DHX Media, che porterà gli spettatori nello spazio insieme a Snoopy, che insegue il sogno di diventare un’astronauta. Snoopy, Charlie Brown e altri personaggi dei Peanuts prendono il comando della stazione spaziale internazionale ed esplorano la luna e lo spazio. La serie tv sarà disponibile già dal 1° novembre 2019.

See

See è una storia di fantascienza con Jason Momoa e Alfre Woodard, ambientata seicento anni avanti nel futuro. Un virus ha quasi sterminato la razza umana e reso non vedenti i pochi sopravvissuti. Ora che ha perso il senso della vista, l’umanità deve adattarsi e trovare nuovi modi di sopravvivere. Nel cast di questa serie tv, disponibile dal 1° novembre 2019, ci sono Jason Momoa, Alfre Woodard e Hera Hilmar.

Ghostwriter

“Ghostwriter” è una rivisitazione della famosa serie del 1992 “Sesame Workshop”. Racconta le disavventure di quattro ragazzi che si trovano insieme a un misterioso fantasma in una libreria di quartiere, e devono liberare personaggi della letteratura. Una serie tv per ragazzi, che piacerà anche ai grandi nostalgici degli anni Novanta e dei Goonies. La serie tv sarà disponibile già dal 1° novembre 2019.

The Elephant Queen

è un apprezzato documentario nonché una “lettera d’amore” verso le specie in via d’estinzione. Gli spettatori seguiranno un elefante e la sua mandria in un viaggio epico. Una storia di amore, perdita e ritorno a casa. The Elephant Queen è il primo film Apple a debuttare nelle sale cinematografiche. Racconta la storia di Athena, matriarca di elefanti che lotta per salvare la famiglia quando sono costretti a lasciare la loro fonte di acqua. In realtà il lungometraggio è già stato proiettato in anteprima a New York a settembre e arriverà nelle sale a partire dal 18 ottobre 2019 per poi approdare su Apple TV+ già dal 1° novembre 2019.

Servant

Servant è un thriller psicologico creato da Tony Basgallop – autore di Inside Men – e prodotto da M. Night Shyamalan, regista cult del genere horror e thriller e creatore di film di successo come Il sesto senso e The Village.

Protagonista della serie tv è una coppia di Filadelfia, interpretati da Tony Kebbel e Lauren Ambrose. I due, dopo aver vissuto un’esperienza terribile, la morte del loro bambino, che ha messo in crisi il loro matrimonio, decidono di assumere una giovane tata, Leanne (i cui panni sono vestiti da Nell Tiger Free) per prendersi cura di una bambola che stanno utilizzando per la terapia durante il lutto.

Oprah

Oprah Winfrey incontra gli autori più famosi del mondo dando vita a un vivace circolo letterario internazionale, dedicandosi anche a progetti finalizzati ad avvicinare le persone di tutto il mondo e promuovere cambiamenti positivi. Il programma dovrebbe essere già disponibile nel mese di novembre 2019, ma non è ancora ufficiale la data di lancio.

Truth Be Told

“Truth Be Told” è una nuova, avvincente serie con Octavia Spencer, vincitrice dell’Academy Award e Aaron Paul, vincitore di diversi Emmy Award. Esplora l’ossessione americana per i podcast sui crimini irrisolti e offre sputi di riflessione su privacy, tecnologie multimediali e razza. La serie è uno dei contenuti che saranno aggiunti nel mese successivo al lancio di Apple TV+: sarà disponibile a partire dal 6 dicembre 2019.

Little America

“Little America”, ispirata agli articoli pubblicati dall’Epic Magazine, racconta alcune divertenti e toccanti storie delle persone immigrate in America. La serie è uno dei contenuti che saranno aggiunti nei mesi successivi a quello del lancio di Apple TV+.

Little Voice

Un progetto di JJ Abrams e Sara Bareilles, prodotto da Bad Robot, è una serie composta da dieci episodi ed è presentata da Apple come “una lettera d’amore nei confronti della diversa musicalità di New York” e un viaggio alla ricerca della propria “vera voce” e del coraggio di usarla. La serie è uno dei contenuti che saranno aggiunti nei mesi successivi a quello del lancio di Apple TV+.

The Banker

“The Banker” è un film ispirato a una storia vera con Anthony Mackie e Samuel L. Jackson nel ruolo di due imprenditori afro-americani che provano ad aggirare le leggi razziali degli anni ’50 concedendo prestiti alla comunità afro-americana di Jim Crow, in Texas. Nel cast ci sono anche Nia Long e Nicholas Hoult. Il film è uno dei contenuti che saranno aggiunti nei mesi successivi a quello del lancio di Apple TV+.

Hala

“Hala” è un film in lizza al 2019 Sundance Film Festival e al 2019 Toronto International Film Festival che racconta la storia di una studentessa americana in bilico fra la modernità e la sua educazione musulmana: Hala è una ragazza musulmana che tenta di conciliare le tradizioni familiari con quelle della vita moderna. Il film Hala arriverà nei cinema dal 22 novembre, mentre l’arrivo sulla piattaforma TV in streaming Apple TV + è previsto per il mese di dicembre.

Come guardare Apple TV+

Abbonarsi ad Apple TV+

Apple TV+ sarà disponibile in Italia e decine di altri paesi nel mondo a partire dal primo novembre, con un periodo di prova gratis di una settimana per tutti. L’abbonamento costa 4,99 euro al mese, ma chi ha acquistato iPhone, iPad, Mac o una Apple TV dal 10 settembre 2019 il primo anno di abbonamento è gratis.

Le offerte

Per gli studenti abbonati ad Apple Music, Apple TV+ sarà gratuita: è pronto il bundle di Apple per i servizi in streaming che ha come destinatari gli studenti. In questo momento, l’offerta più interessante è quella dedicata a coloro che acquistano un dispositivo Apple: acquistando iPhone, iPad, Mac, Apple TV o iPod touch (offerta valida per acquisti effettuati dopo il 10 settembre 2019) si riceverà un abbonamento gratuito ad Apple TV+ per un anno, da condividere per sei persone.

Apple TV+ al cinema

Il logo Apple splenderà al buio sul grande schermo dei cinema: Cupertino ha annunciato le date di uscita nelle sale di diversi film Apple TV+ che vedremo successivamente nel servizio TV streaming in abbonamento in arrivo il primo novembre.

Le produzioni Apple doppiate e sottotitolate

Gli spettatori di tutto il mondo possono godersi le produzioni originali Apple TV+, sottotitolate e/o doppiate in quasi 40 lingue, inclusi i sottotitoli per non udenti (SDH) o i sottotitoli. Le serie e i film Apple TV+ saranno disponibili anche con descrizioni audio in otto lingue.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ – prezzi, data di uscita, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.